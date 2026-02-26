L'île de Jersey légalise l'aide à mourir

Les députés de Jersey ont approuvé une loi sur l'aide à mourir pour les malades en phase terminale. Adoptée à 32 voix contre 16, elle attend encore la validation du roi Charles III.

AFP Agence France-Presse

Les députés de l'île anglo-normande de Jersey ont approuvé jeudi une loi créant un droit à l'aide à mourir pour certains malades en phase terminale, au moment où l'avenir d'une législation similaire pour l'Angleterre et le Pays de Galles semble en péril à Westminster.

Jersey emboite le pas à l'île de Man, qui était devenu en mars 2025 le premier territoire britannique à légaliser une forme d'aide à mourir, en autorisant le suicide assisté pour les personnes malades en phase terminale. Cette législation est cependant toujours en attente de l'approbation du roi. Le parlement de Jersey a adopté le texte à 32 voix contre 16. Il faudra là aussi la validation de Charles III.

Dans l'impasse

La loi permettra à une personne atteinte d'une maladie en phase terminale et souffrant – ou susceptible de souffrir – de manière insupportable, de choisir de mettre fin à sa vie avec l'aide d'un professionnel de santé. Les personnes concernées devront avoir été examinées par des professionnels de santé et avoir reçu un diagnostic médical indiquant que leur état physique devrait entraîner leur décès dans les six mois, ou dans les 12 mois si leur état implique une dégénérescence du système nerveux.

Elles doivent être capables de prendre cette décision, qui doit être volontaire, clairement exprimée, définitive et éclairée. Ce vote à Jersey intervient au moment où une législation similaire, qui s'appliquerait en Angleterre et au Pays de Galles, semble dans l'impasse au Parlement de Westminster à Londres.

Les députés britanniques avaient approuvé en novembre 2024 en première lecture la légalisation d'une aide à mourir pour certains malades en phase terminale. Mais depuis, le texte peine à progresser au Parlement. Selon la télévision Sky News, le gouvernement britannique n'accorderait pas de temps supplémentaire aux Lords, à la chambre haute du Parlement, pour débattre de la législation, laissant ainsi planer des doutes sérieux sur ses chances d'être adoptée.

Actuellement, l'aide médicale à mourir est illégale et fait encourir 14 ans de prison en cas d'aide ou d'incitation en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. En Ecosse, les députés ont adopté en mai 2025 en première lecture un projet de loi pour légaliser l'aide à mourir.



