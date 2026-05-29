Jeudi soir, les délégués socialistes zurichois ont retiré leur soutien au conseiller aux Etats sortant Daniel Jositsch. Ils ne l’ont pas retenu comme candidat du Parti socialiste pour les élections fédérales de 2027.

Le Parti socialiste zurichois retire sa confiance à Daniel Jositsch avant 2027

Le Parti socialiste zurichois retire sa confiance à Daniel Jositsch avant 2027

ATS Agence télégraphique suisse

Les délégués du PS du canton de Zurich ont retiré jeudi soir leur confiance à leur conseiller aux Etats sortant, Daniel Jositsch. Il n'a pas été désigné comme candidat pour les élections législatives fédérales de 2027.

Conseiller aux Etats depuis 2015, Daniel Jositsch a essuyé une défaite lors de l'assemblée des délégués à Zurich: sur les 203 délégués présents, 109 ont voté contre ce professeur de droit pénal âgé de 61 ans, tandis que 94 se sont prononcés en sa faveur.

Le conseiller aux Etats a dit regretter ce résultat, qu'il a interprété comme un signal politique contre l'aile socio-libérale du parti. Il n'a pas précisé ce qu'il allait faire à l'avenir, mais communiquera sa décision dès qu'il y aura réfléchi.

Candidature sauvage

La défaite de Daniel Jositsch, élu au Conseil des Etats en 2015, se dessinait avant le vote déjà. Les députés ont sanctionné le politicien controversé au sein même du parti pour son opposition répétée à la ligne du PS. Sa tentative de se porter candidat au Conseil fédéral en 2023 contre l'avis de son parti a également été critiquée plusieurs fois lors de l'assemblée jeudi soir.

Ce résultat met en évidence la profonde division entre le camp de gauche radicale et l'aile modérée. Un clivage géographique s’est également manifesté: les partisans de Daniel Jositsch provenaient majoritairement de zones rurales ou de l'agglomération, tandis que ses opposants étaient surtout issus des villes de Zurich et de Winterthour.

La question de savoir si Jacqueline Badran, conseillère nationale de 64 ans très populaire au sein du PS zurichois, pourra reprendre le flambeau reste ouverte. Elle devrait toutefois avoir toutes les cartes en main, du moins dans la procédure de nomination que le parti mènera avant les élections.