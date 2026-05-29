DE
FR

Son ambition l'a trahi
Le Parti socialiste zurichois retire sa confiance à Daniel Jositsch avant 2027

Jeudi soir, les délégués socialistes zurichois ont retiré leur soutien au conseiller aux Etats sortant Daniel Jositsch. Ils ne l’ont pas retenu comme candidat du Parti socialiste pour les élections fédérales de 2027.
Publié: il y a 14 minutes
Daniel Jositsch s'adresse à ses collègues avant l'assemblée extraordinaire des délégués du PS de Zurich, le jeudi 28 mai 2026.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les délégués du PS du canton de Zurich ont retiré jeudi soir leur confiance à leur conseiller aux Etats sortant, Daniel Jositsch. Il n'a pas été désigné comme candidat pour les élections législatives fédérales de 2027.

Conseiller aux Etats depuis 2015, Daniel Jositsch a essuyé une défaite lors de l'assemblée des délégués à Zurich: sur les 203 délégués présents, 109 ont voté contre ce professeur de droit pénal âgé de 61 ans, tandis que 94 se sont prononcés en sa faveur.

Le conseiller aux Etats a dit regretter ce résultat, qu'il a interprété comme un signal politique contre l'aile socio-libérale du parti. Il n'a pas précisé ce qu'il allait faire à l'avenir, mais communiquera sa décision dès qu'il y aura réfléchi.

Candidature sauvage

La défaite de Daniel Jositsch, élu au Conseil des Etats en 2015, se dessinait avant le vote déjà. Les députés ont sanctionné le politicien controversé au sein même du parti pour son opposition répétée à la ligne du PS. Sa tentative de se porter candidat au Conseil fédéral en 2023 contre l'avis de son parti a également été critiquée plusieurs fois lors de l'assemblée jeudi soir.

A lire aussi
Abdel Saiah, l'apprenti qui a fait plier le ministre
Victoire contre Borloz
Abdel Saiah, l'apprenti qui a fait plier le ministre
Beat Jans recadre l'initiative de l'UDC dans un débat houleux
Les critiques fusent
Beat Jans recadre l'initiative de l'UDC dans un débat houleux

Ce résultat met en évidence la profonde division entre le camp de gauche radicale et l'aile modérée. Un clivage géographique s’est également manifesté: les partisans de Daniel Jositsch provenaient majoritairement de zones rurales ou de l'agglomération, tandis que ses opposants étaient surtout issus des villes de Zurich et de Winterthour.

La question de savoir si Jacqueline Badran, conseillère nationale de 64 ans très populaire au sein du PS zurichois, pourra reprendre le flambeau reste ouverte. Elle devrait toutefois avoir toutes les cartes en main, du moins dans la procédure de nomination que le parti mènera avant les élections.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus