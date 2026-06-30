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Un nouveau groupe prévu
Paléo dévoile son programme complet et annule une tête d'affiche

Paléo a dévoilé la grille horaire complète de son édition 2026, prévue du 21 au 26 juillet à Nyon. Plus de 200 concerts et spectacles sont annoncés, mais Saint Levant a finalement annulé sa venue.
Publié: 16:29 heures
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Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
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Paléo Festival a révélé sa grille horaire complète pour son édition 2026.
Photo: keystone-sda.ch
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

La voilà, la programmation complète tant attendue du Paléo Festival. L’événement musical, qui se déroulera du 21 au 26 juillet à Nyon, a dévoilé sa grille horaire ainsi que le programme détaillé de son édition 2026, mardi 30 juin, dans un communiqué. Avec une annulation inattendue à la clé.

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Au total, plus de 200 concerts et spectacles feront vibrer la plaine de l’Asse. Les arts du cirque et de la rue animeront, comme à l’accoutumée, La Ruche, tandis que des concerts plus intimistes résonneront à l’Escale du Village du Monde. Le Quartier Libre proposera aussi un accès gratuit aux visiteurs.

Une star en moins

La programmation devrait toutefois en décevoir plus d’un, puisqu’un nom de taille a disparu de la grille. Paléo a annoncé l’annulation du concert de Saint Levant, prévu le jeudi 23 juillet. Le festival mentionne l’absence du chanteur palestinien pour des raisons «indépendantes de notre volonté», sans donner plus de détails. Il sera remplacé par le groupe portugais Buraka Som Sistema, qui rejoint l'affiche aux côtés de Gorillaz et Theodora.

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Pour les déçus, les festivaliers et festivalières qui le souhaitent peuvent remettre leur billet en vente via la Bourse aux billets du festival. 

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