Au menu de ce mercredi 25 mars: la note désastreuse du pistolet de l'armée, des tests pour les conducteurs seniors, les résultats Migros, une activité interdite dans l'Areuse, et enfin, un peu de cinéma.

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 25 mars. C'est parti: .

1 Le nouveau pistolet de l’armée suisse jugé défectueux

Le nouveau pistolet de l’armée suisse, le SIG Sauer P320, a obtenu la note minimale de 1 sur 10 lors d’un essai en troupe, selon le média en ligne Watson. Le chef de l’armement Urs Loher a ignoré les recommandations des experts pour des raisons de politique industrielle, privilégiant la promesse du fabricant de produire en Suisse. La fiabilité technique de l’arme a ainsi été jugée moins prioritaire. SIG Sauer conteste l’existence de défauts techniques ou de conception. En décembre déjà, la «SonntagsZeitung» évoquait le non-respect des exigences techniques. Les documents consultés et présentés par Watson démontrent l’ampleur des faiblesses constatées.

2 Pro Senectute veut des tests annuels pour les seniors

Pro Senectute plaide pour des règles plus strictes concernant les conducteurs âgés, selon les titres CH Media. Face à l’augmentation du trafic individuel, l’organisation propose d’introduire un test d’aptitude annuel dès 80 ans, au lieu du rythme actuel de deux ans. Elle estime aussi que l’évaluation ne devrait pas se limiter au cabinet médical, mais inclure une vérification pratique au volant. Selon des chiffres de l’Office fédéral des routes cités par CH Media, plus de 5500 accidents impliquant au moins un conducteur de 70 ans ou plus dans un rôle de principale responsable, ont été recensés l’an dernier

3 Migros annonce 75 magasins modernisés d’ici 2030

Dans une interview accordée à «24 heures» et à la «Tribune de Genève», le directeur général de Migros, Mario Irminger, explique les résultats décevants enregistrés en 2025 en Suisse romande par la coopérative par un retard d’investissement. Pour y remédier, le groupe prévoit de moderniser 75 magasins et d’en ouvrir environ 30 d'ici 2030. A l'étranger, Migros va, à une exception près, renoncer à ses activités a par ailleurs dit Mario Irminger à la «Neue Zürcher Zeitung» et à Blick. Seule Galaxus Allemagne sera ainsi conservée. Elle sera toutefois abandonnée si la rentabilité n'est pas atteinte selon ce qui a été planifié. «Si nous atteignons une certaine importance sur le marché allemand, nous pourrons également nous approvisionner à des prix nettement plus avantageux, ce qui profitera aussi à la Suisse», a encore étayé Mario Irminger à «20 Minuten».

4 Ils risquent gros après avoir fait du «pumping foil» à Neuchâtel

Les vidéos montrant deux hommes pratiquer le «pumping foil» dans les gorges de l’Areuse auront des suites judiciaires, rapporte «ArcInfo». Leurs capsules avaient fait un véritable carton sur les réseaux sociaux, malgré l’interdiction de cette activité dans la zone. Le Ministère public devra examiner ces cas, a indiqué au journal le conseiller d’Etat Laurent Favre. Les auteurs affirmaient ignorer l’interdiction. Or, toute navigation sur les cours d’eau du canton de Neuchâtel est prohibée afin de protéger les milieux aquatiques, règle renforcée dans cette réserve naturelle. Selon les autorités, le faible nombre d’infractions prouve que cette interdiction est généralement respectée. Installer une signalisation partout étant irréaliste, une page d’information sera mise en ligne sur le site de l’Etat.

5 Visions du Réel dévoile sa programmation 2026

Visions du Réel dévoile la programmation de sa 57e édition, qui se tient du 17 au 26 avril. L'an dernier, la réalisatrice argentine Clarisa Navas avait gagné le Grand Prix de la compétition internationale longs métrages avec «The Prince of Nanawa». «Les Vies d’Andrès» du Fribourgeois Baptiste Janon et du Belge Rémi Pons avait remporté la compétition nationale. Le festival de cinéma documentaire a été créé en 1969 à Nyon.