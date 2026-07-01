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Notre pays «seulement» deuxième
Un seul pays en Europe est encore plus cher que la Suisse

La Suisse est chère, mais même en Europe, il y a pire! Notre pays affiche en réalité les deuxièmes prix les plus élevés du continent. A l'inverse, le pays le moins cher se trouve dans les Balkans.
Publié: il y a 7 minutes
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La Suisse est réputée pour être un «îlot de cherté».
Photo: Imago
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Robin Wegmüller

La Suisse a la réputation d'être un pays où la vie est chère, très chère. Et les derniers chiffres d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne (UE), le confirment: en comparaison européenne, les prix y sont nettement plus élevés, qu'il s'agisse d'une simple bière, de soins dentaires ou encore d'appareils électroniques neufs. Elle n'occupe toutefois pas la première place des pays les plus chers du continent.

Selon l'indice des prix d'Eurostat, c'est en Islande, pays insulaire du nord de l'Europe, que le coût de la vie est le plus élevé. Pour établir ce classement, l'office statistique compare les prix moyens nationaux de plus de 2000 produits et services, y compris des prestations publiques comme la santé et l'éducation. 

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Le panier ainsi constitué est ensuite comparé à la moyenne de l'Union européenne, fixée à un indice de 100. L'Islande atteint 183,7, devant la Suisse (181). Autrement dit, les prix en Suisse sont en moyenne 81% plus élevés que dans l'UE. Le Luxembourg complète le podium avec un indice de 148.

Les pays les plus chers d’Europe

ClassementPaysIndice des prix
1.Islande183,7
2.Suisse181
3.Luxembourg148
4.Danemark140,2
5.Irlande139,6
6.Norvège138,4

A l'autre extrémité du classement, la Macédoine du Nord affiche le coût de la vie le plus bas, avec un indice de 49,7 pour le même panier de biens et services. Les prix sont également très faibles en Turquie (55,2) et en Bosnie-Herzégovine (49,7). Parmi les pays voisins de la Suisse, l'Allemagne (109,1) et la France (106,4) se situent légèrement au-dessus de la moyenne de l'UE, fixée à 100, tandis que l'Italie (98) et l'Espagne se trouvent légèrement en dessous.

Les pays les moins chers d'Europe

ClassementPaysIndice des prix
32eMonténégro61
33.Bulgarie60
34eRoumanie58,9
35eBosnie-Herzégovine55,7
36eTurquie52,2
37eMacédoine du Nord49,7

Les données d'Eurostat confirment également une tendance bien connue: les prix sont généralement plus élevés dans les pays d'Europe occidentale et du Nord. A l'inverse, les pays du sud et de l'est de l'Union européenne affichent un coût de la vie inférieur à la moyenne.

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