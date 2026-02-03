Au programme de ce mardi 3 février: les prix en Suisse comparés à ceux de la France, l'hôpital de Zurich toujours surchargé par les blessés de Crans-Montana, un voyage d'Ignazio Cassis a coûté cher, l'USS tire la sonnette d'alarme et, enfin, un peu de foot.

Pour bien commencer votre journée amis lecteurs, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un résumé des actualités suisses incontournables de ce mardi 3 février. On est parti!

1 Les prix en Suisse sont 35% plus élevés qu'en France

Les prix en Suisse sont 35% plus chers, en moyenne, qu'en France, indiquent mardi «24 heures» et la «Tribune de Genève», reprenant une enquête de la Fédération romande des consommateurs (FRC). L'organisation de défense des consommateurs a comparé entre la fin 2024 et le début 2025, en temps réel, près d'une centaine d'articles sur 20 sites de multinationales dans les deux pays. Les écarts les plus marqués concernent l'habillement, qui est, en moyenne, 50% plus onéreux en Suisse, avec un surcoût montant jusqu'à 93% pour certaines marques. Mais quelques produits restent moins chers en Suisse qu'en France. Il s'agit des appareils électroniques, des cigarettes ou de l'essence. «Contrairement à d'autres secteurs, les marques d'électronique ne pratiquent pas systématiquement de majoration artificielle des prix en Suisse», explique Sevan Pearson, responsable «économie» à la FRC.

2 Traitements prolongés pour les jeunes brûlés de Crans-Montana

Un mois après le tragique incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, l'hôpital pédiatrique de Zurich est encore loin d'avoir retrouvé un fonctionnement normal, relève la médecin Kathrin Neuhaus, directrice du centre pour enfants brûlés, mardi dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Les jeunes gravement blessés se trouvent à différentes étapes de leur traitement, explique-t-elle. Ils ne seront tirés d'affaire que «lorsque toutes les plaies seront refermées, c'est-à-dire lorsque la peau blessée aura été entièrement remplacée par leur propre peau», ajoute-t-elle, précisant que le risque d'infection diminuera alors considérablement.

3 Un voyage d'Ignazio Cassis a coûté 11'000 francs

La participation du conseiller fédéral Ignazio Cassis à la réunion de son parti, le Parti libéral-radical (PLR), samedi à Genève a coûté 11'000 francs, a calculé mardi «20 Minuten». Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu de Berne à Genève, puis à Lugano, à bord de l'avion du Conseil fédéral, avant que l'appareil ne retourne à Berne. L'avion a ainsi passé une heure et demie dans les airs. Selon le Département fédéral de la défense (DDPS), une heure de vol avec le Cessna Citation Excel coûte 7200 francs, ce qui représente un coût total d'environ 10'800 francs. Les coûts liés au temps d'attente au sol ne sont pas pris en compte, a déclaré le DDPS au portail d'informations.

4 L'USS alerte sur les conditions de travail et l'écart salarial

Le président de l'Union syndicale suisse (USS) Pierre-Yves Maillard, accompagné de Daniel Lampart, chef économiste de la première organisation faîtière des syndicats suisses, et Gabriela Medici, co-secrétaire générale, présente mardi les nouvelles données sur la situation économique en Suisse et les priorités du syndicat pour 2026. Les conditions de travail se détériorent, avec une hausse des absences pour maladie et une pression accrue sur les travailleurs, estime l'USS, qui pointe un écart salarial à son niveau historique.

5 Soirée cruciale pour les clubs romands

Deux des quarts de finale de la Coupe de Suisse de football se disputeront mardi soir. Les trois équipes rescapées romandes sont en lice. En quête depuis 2015 d'un 14e sacre dans la compétition, le FC Sion se déplace à Zurich pour défier Grasshopper dès 20h30. Pensionnaires de Challenge League, Neuchâtel Xamax et Yverdon-Sport se mesureront quant à eux à 19h30 dans la capitale neuchâteloise.