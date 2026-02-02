Patrik Berger
Gros dysfonctionnements chez Swisscom à une heure de grande écoute. «Ma box TV ne fonctionne plus, la hotline est tellement saturée qu’on ne peut même pas appeler», s'énerve un lecteur de Blick ce lundi soir. Un autre rapporte: «Actuellement, rien ne va plus chez Swisscom. La TV est totalement HS depuis 17 heures!»
Sur le portail Allestörungen, près de 5000 signalements ont déjà été enregistrés.
Swisscom écrit sur sa page d'accueil qu'elle travaille à la résolution de la panne et qu'elle regrette les désagréments causés. La perturbation devrait être résolue «dans le courant de la soirée».
Développement suit
