Il existe de nombreuses façons de faire des économies sur son budget vacances, souvent sans effort. Ces conseils vous permettront de réduire vos frais de voyage sans compromettre votre expérience.

Mischa Stünzi

L'impatience à l'approche des vacances d'été est sans limite, mais pas le budget qui y est consacré: selon une étude sur les voyages publiée mardi par le prestataire de services financiers Swiss Bankers, les Suisses sont de moins en moins nombreux à dépenser 6000 francs ou plus pour leurs vacances annuelles. Leur proportion a presque diminué de moitié par rapport à l’enquête de l’année dernière.

Si vous souhaitez faire des économies sur vos vacances, vous pouvez opter pour une destination bon marché, faire des concessions sur le confort, ou suivre ces conseils.

1. Voyager en train à moindre coût

Les voyages en train à l’étranger sont souvent moins chers avec les compagnies ferroviaires nationales étrangères comme Trenitalia, la SNCF, la Deutsche Bahn et l’ÖBB qu'avec les CFF. Il vaut donc presque toujours la peine de comparer les prix. D'ailleurs, en réservant tôt, vous pouvez faire de très bonnes affaires en acquérant des billets dégriffés.

2. Où faire son plein?

Les dernières données du TCS montrent qu'actuellement, le carburant est à peine moins cher en France et en Italie qu'en Suisse. En Allemagne, les automobilistes économisent environ 10 centimes par litre. Mais c'est en Autriche que l'on fait la meilleure affaire: le carburant y est le moins cher. Là-bas, un litre de sans plomb 95 coûte environ 1,61 franc, contre environ 1,88 franc en Suisse. Le diesel est également moins cher en Allemagne et en Autriche qu'en Suisse. Dans tous les cas, une chose est sûre: pour faire des économies, il ne faut jamais faire le plein directement sur l'autoroute.

3. Les mythes autour des tarifs aériens

Réservez un mardi plutôt qu'un samedi, faites vos recherches en navigation privée ou utilisez un VPN pour obtenir le meilleur prix. Des tas d'astuces circulent sur Internet depuis des années, mais de nombreux experts doutent de leur efficacité. Deux stratégies, en revanche, fonctionnent presque à tous les coups: réserver tôt et comparer les prix. Souvent, le simple fait de choisir un autre jour de voyage, un aéroport voisin ou une escale peut faire une grande différence.

4. Contacter directement l’hôtel

Les plateformes de réservation comme booking.com prélèvent des commissions élevées aux hôtels. C’est pourquoi il vaut parfois la peine de se renseigner directement auprès de l’hôtel. Des réductions, des surclassements ou d'autres avantages sont parfois proposés. Les échanges directs permettent également aux hébergeurs de répondre plus facilement aux demandes individuelles des clients. Par exemple, l’installation d’un lit bébé dans la chambre des parents peut parfois être organisée, même lorsque cette option n’est pas proposée lors de la réservation en ligne.

5. Payer à l’étranger

Les voyageurs peuvent faire d'importantes économies avec les cartes des néobanques comme Neon, Revolut et Yuh. Mais il est aussi possible de faire des économies avec les cartes bancaires traditionnelles. Une règle simple à retenir: «La carte de crédit pour les petits montants, la carte de débit pour les plus importants». Quelle que soit la carte utilisée: sélectionnez toujours la devise locale au terminal de paiement. Payer en francs suisses vous exposera à un taux de change nettement moins avantageux que celui appliqué par votre banque.

6. Attention aux pièges à touristes

Retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets (DAB) peut s'avérer coûteux. Ces machines prélèvent généralement des frais fixes par retrait, souvent dissimulés. De plus, elles reconnaissent les cartes suisses et peuvent proposer, de manière trompeuse, une transaction en francs. Naturellement, le taux de change appliqué est désastreux. Sur certains distributeurs, il n’est pas possible de désactiver la conversion. Alors, plutôt que d'utiliser ces distributeurs autonomes, mieux vaut faire votre retrait à un DAB situé dans votre agence bancaire la plus proche – de préférence avec une carte de débit plutôt qu'une carte de crédit.

7. Le fléau de l’itinérance

Les frais de téléphonie peuvent venir gâcher le plaisir des vacances. Mais, avec les offres eSIM, il est aujourd’hui possible de réaliser d’importantes économies. Des opérateurs tels qu’Airalo, Nomad et Holafly proposent des forfaits de données à prix avantageux pour de nombreux pays. Installez l’application, activez l’eSIM, choisissez votre forfait de données, et le tour est joué. Pour les séjours plus longs, une eSIM d’un opérateur mobile local peut s’avérer très avantageuse.

8. Ne pas se laisser déstabiliser

Qu'il s'agisse d'un vol, d'un hôtel ou d'une voiture de location, avant de finaliser la réservation, un message apparaît souvent pour vous demander: «Souhaitez-vous ajouter une assurance annulation?» Ceux qui cliquent par crainte d'une mésaventure gaspillent leur argent dans 9 cas sur 10. En effet, la plupart des Suisses sont déjà couverts à plusieurs niveaux: par le biais du TCS, de leur carte de crédit ou d'une assurance complémentaire souscrite auprès de leur caisse d’assurance maladie.

9. Souvenirs du supermarché

L’huile d’olive de Toscane, le vin d’Espagne ou les épices de France sont d’excellents souvenirs à ramener. Cependant, les acheter dans les boutiques de souvenirs ou à l'aéroport (même en duty-free!) revient à payer trop cher. Les supermarchés locaux proposent des spécialités régionales à des prix bien inférieurs à ceux pratiqués pour les touristes.

10. Faire comme les locaux

Qui connaît mieux les bons plans de la région que les habitants eux-mêmes? Observez leurs habitudes: où font-ils leurs courses, où vont-ils manger, que font-ils pendant leur temps libre? Mieux encore: demandez-leur conseil. La plupart des locaux sont serviables et ravis de discuter avec des visiteurs.