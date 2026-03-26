Au menu de ce jeudi 26 mars: du travail forcé dans un club de foot, une manifestation sous tension à Lausanne, un projet de prison inédit, le budget de l'armée, et enfin, le contrat des F-35.

Un club de foot amateur déclenche un tollé en forçant ses membres à travailler

Un club de foot amateur déclenche un tollé en forçant ses membres à travailler

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce jeudi 26 mars. C'est parti:

1 Un club impose deux jours de travail à ses membres

Le club de football Coire 97 a obligé ses membres et les parents de ses juniors à effectuer un service pouvant aller jusqu’à deux jours de 12 heures chacun lors de la Fête fédérale de tir cet été, rapporte la «Südostschweiz». Ceux qui refusent doivent payer une contribution de remplacement de 60 francs par jour. Cela revient à 120 francs pour les parents d'un junior. A titre de comparaison, la cotisation annuelle des membres s’élève à 500 francs. Grâce au travail fourni par les membres – rémunéré par l’organisateur de la fête de tir – ou via les contributions de remplacement, le club pourrait encaisser environ 70'000 francs, selon le journal. Le comité du club dit comprendre les critiques des parents, mais maintient sa position. Il se réfère aux statuts, qui obligent en principe les membres à participer à des services bénévoles. Selon le journal, les membres du comité sont toutefois exemptés de ces obligations.

2 Lausanne se prépare à une manifestation sous haute tension

La tension monte avant le carnaval antifasciste prévu samedi à Lausanne, organisé par des militants de gauche sous le slogan «Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos». Divers groupes d’extrême droite appellent à perturber l’événement, avec des messages violents et des menaces explicites, rapporte «24 heures». L’Active Club Romandia et d’autres mouvements nationalistes incitent à une contre-manifestation, dénonçant le carnaval et appelant à «faire front». Des tracts d'un autre groupuscule, la Jeunesse 13 Nationaliste, évoquent même des violences à venir. Face à ces risques, la police n’a pas précisé au journal ses mesures de sécurité, mais annonce des perturbations du trafic et recommande les transports publics. Environ 3000 participants sont attendus pour ce défilé.

3 Genève et le Jura étudient un projet de prison inédit

Un projet de collaboration entre Genève et le Jura pourrait voir le jour pour construire une nouvelle prison, rapporte le «Quotidien Jurassien». L'établissement carcéral serait construit dans le Jura, qui dispose de terrains mais manque de moyens, alors que Genève fait face à la dynamique inverse. Le postulat émane du PLR qui invite les deux cantons à discuter entre eux pour examiner cette possibilité. Son but est de répondre au manque de places carcérales à Genève et aux futures fermetures d’établissements dans le Jura, notamment à Porrentruy et possiblement à Delémont. Aucun site précis n’est encore défini. Membre du directoire du PLR jurassien, Irène Donzé résume dans les colonnes du journal: «Genève a les moyens et pas la place; le Jura a la place mais pas les moyens.»

4 L’UDC veut sabrer les dépenses pour financer l’armée

L’UDC a demandé au Département fédéral de la Défense des économies de cinq milliards de francs, rapportent les titres CH Media. Le parti attend du conseiller fédéral Martin Pfister qu’il «passe sérieusement au crible» le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et du sport, a déclaré le chef de groupe Thomas Aeschi (ZG) aux journaux. Les économies réalisées devraient être réaffectées à l’armée. L’UDC réclame notamment la suppression du Secrétariat d’Etat à la sécurité et la suspension du déblaiement du dépôt de munitions de Mitholz dans l’Oberland bernois ainsi que de la récupération de munitions dans les lacs suisses. Le parti souhaite également allouer cinq milliards de francs supplémentaires par an à l’armée en plafonnant les budgets des autres départements. Pour soutenir ces demandes, l’UDC a adopté trois motions de groupe.

5 La Suisse revoit son contrat F-35 avec les Etats-Unis

La Suisse doit, selon les titres Tamedia alémaniques, renégocier les contrats conclus avec les Etats-Unis pour l’acquisition des avions de combat F-35. Une «renégociation fondamentale» du contrat n’est toutefois «pas nécessaire», a indiqué l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) aux journaux. Le problème lié à la modification du contrat réside dans l’imprévisibilité du gouvernement américain. Le Département de la Défense ne s’attend cependant à aucune complication. La Suisse doit communiquer aux Etats-Unis le nombre définitif d’avions de combat au plus tard au deuxième trimestre 2027. Les Etats-Unis ont été informés de la modification de la quantité commandée. Armasuisse ne s’attend pas à des sanctions, bien que la Suisse ne puisse pas respecter le contrat initial en raison de la réduction du nombre d’avions de combat.