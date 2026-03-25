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Le DFAE fait le point
Plus aucun voyageur suisse n'est bloqué au Moyen-Orient

Tous les Suisses bloqués au Moyen-Orient ont pu rentrer chez eux, selon le DFAE. De nombreux vols ont pu reprendre et la représentation reste pleinement opérationnelle.
Publié: il y a 7 minutes
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Le DFAE n'a plus connaissance de voyageurs suisses bloqués dans les zones de crise du Proche et du Moyen-Orient. (Archive).
Photo: ALI HAIDER
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ATS Agence télégraphique suisse

Tous les voyageurs suisses enregistrés dans l'application Travel Admin semblent avoir pu rentrer chez eux. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a pas connaissance de voyageurs qui seraient encore bloqués.

Plusieurs compagnies aériennes ont repris leurs vols vers les aéroports internationaux de la région du Proche- et du Moyen-Orient, a indiqué mercredi le DFAE à Keystone-ATS. Il existe actuellement des liaisons aériennes directes quotidiennes entre les Émirats arabes unis et la Suisse.

Au cours des premiers jours de la guerre, début mars, plus de 4000 voyageurs bloqués en provenance de Suisse étaient enregistrés sur l'application Travel Admin mise en place par le DFAE.

Faible volume de demandes

Selon ce dernier, la situation est également calme sur la ligne d’assistance et dans les représentations diplomatiques de la Suisse dans la région concernée. Celles-ci ont enregistré un faible volume de demandes. Elles concernaient principalement des conseils aux voyageurs et des services consulaires. Toutes les représentations suisses dans les États du Golfe sont opérationnelles et le personnel se porte bien.

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Indépendamment de la situation sur place, la Suisse continue, selon le DFAE, à jouer le rôle de puissance protectrice des Etats-Unis en Iran. Le canal de communication entre les États-Unis et l’Iran est ouvert et disponible. Pour des raisons de confidentialité, la Confédération ne s’exprime toutefois pas davantage sur ce sujet.

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