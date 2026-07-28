Au programme de ce mardi 28 juillet: la Lega va décider du sort de Claudio Zali, la Street Parade se prépare au risque terroriste, la Suisse renonce aux bombardiers d'eau, Bulle perd plus de la moitié de ses curateurs et, enfin, Thoune doit créer l'exploit à Zagreb.

Pour bien commencer cette nouvelle journée amis lecteurs, Blick, en collaboration avec l'ATS, vous propose ce florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 28 juillet. Bonne lecture!

1 Claudio Zali sur la sellette après une phrase choc

La Lega se réunit mardi pour décider du sort de Claudio Zali, dans la tourmente depuis la semaine dernière. Dans un enregistrement d'une conversation privée, une amie demande à celui qui était déjà conseiller d'Etat tessinois comment affronter une harceleuse (stalker). «Tabasse-la, comme je l’ai déjà fait moi-même», lui a répondu Claudio Zali. La gauche ainsi que l'Union démocratique du centre (UDC) ont appelé à la démission du ministre, tandis que le Parti libéral-radical (PLR) et le Centre ont demandé sa suspension provisoire immédiate. Cette affaire s’ajoute à un autre cas examiné par la justice, où Claudio Zali est soupçonné de violation de la séparation des pouvoirs.

2 La menace terroriste plane sur la Street Parade de Zurich

L'attentat commis lors du Christopher Street Day à Berlin n'est pas oublié dans les préparatifs de la Street Parade de Zurich, qui aura lieu le 8 août. Le risque d'un attentat terroriste est intégré depuis des années dans les mesures de sécurité, a indiqué une porte-parole de la police municipale de Zurich à la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Blick et la Radio-Télévision suisse alémanique (SRF) ont aussi relayé cette information. Le dispositif de sécurité est élaboré conjointement par la police municipale, la police cantonale et les organisateurs. En revanche, des contrôles systématiques aux entrées ou la mise en place de billets pour accéder à la manifestation ne sont pas envisagés. «Dans ce cas, ce ne serait plus la Street Parade», a déclaré un porte-parole de l'association Street Parade Zurich à la «NZZ». Un million de fêtards sont attendus pour l'événement.

3 La Confédération abandonne l'idée des bombardiers d'eau

La Confédération a de nouveau examiné l'an dernier la possibilité d'acquérir des avions bombardiers d'eau, avant d'y renoncer, selon des informations révélées par CH Media. Le Département fédéral de l'environnement a sollicité une expertise canadienne sur les modalités d'utilisation d'un «air tanker» en Suisse, rapporte le groupe de presse en se référant à des documents internes de l'administration. Les experts canadiens estiment que les hélicoptères utilisés par la Suisse sont bien adaptés à la lutte contre les foyers d'incendie isolés et les foyers couvants dans les terrains escarpés. Un rapport non publié du Département fédéral de la défense, consacré aux hélicoptères civils de lutte contre les incendies et datant de fin 2025, est parvenu à une conclusion analogue. Les deux études soulignent toutefois que les hélicoptères présentent aussi des limites, notamment lors d'incendies de grande ampleur.

4 Sept curateurs démissionnent en trois mois à Bulle

Plus de la moitié des curateurs de la ville de Bulle (FR) ont démissionné lors des trois derniers mois, rapporte «La Gruyère». Ainsi sur douze curateurs, sept ont remis leur sac. Trois des démissionnaires ont accepté de se livrer, de manière anonyme, au journal. Ils pointent l'organisation du service, le comportement délétère de certains collègues et l'inaction de la hiérarchie et des Ressources humaines. A la complexité d'un emploi alliant surcharge de travail et violence quotidienne, les interviewés décrivent un climat délétère. «On s'habitue à se faire faire insulter, à se faire traiter comme si on était des merdes», relate un témoin. La cheffe de service n'a pas souhaité réagir contrairement à la vice-syndique de Bulle. En charge de la santé et des affaires sociales, Chantal Pythoud indique que l'équipe des curateurs est reconstituée avec sept nouveaux engagements. «Nous allons revoir l'organisation du service», promet la socialiste.

5 Thoune joue sa place en Ligue des champions

Thoune se rend en Croatie ce soir en match retour du 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. Les Bernois devront créer l'exploit après le nul 1-1 à l'aller chez eux face au Dinamo Zagreb. En cas de qualification, les champions de Suisse affronteront au 3e tour qualificatif les Lituaniens de Kauno Zalgiris ou les Féringiens de Klaksvik. En cas d'élimination, ils seraient reversés au 3e tour qualificatif de l'Europa League.