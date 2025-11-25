Dernière mise à jour: il y a 53 minutes

Le retour du Concours d'armée a été plus compliqué que prévu. Une patrouille a abandonné avant le départ, 12 ont échoué durant le concours, neuf personnes ont été examinées par les secours et deux patrouilleurs amenés à l'hôpital, explique l'armée dans un communiqué.

L'armée dresse le bilan de son concours 2025

L'armée dresse le bilan de son concours 2025

1/4 L'armée a reconnu que la toute première édition de son concours national ne s'est pas déroulée sans encombres. Photo: Armée Suisse

Luisa Gambaro Journaliste

L'armée a reconnu que la toute première édition de son concours ne s'est pas déroulée sans encombres. Du 20 au 23 novembre, 72 patrouilles se sont lancées dans la compétition pour «renforcer les capacités techniques, tactiques et physiques» des recrues. Mais l'une des 72 patrouilles a déclaré forfait juste après la phase d'entrainement à Lavey (VD).

Pendant les épreuves, les soldats ont été soumis à des conditions météo difficiles, avec une température à -12°C, des rafales jusqu'à 18 km/h, des chutes de neige de 26 cm et «une eau à 3°C» pour les épreuves aquatiques. Sur les 71 patrouilles restantes, 12 d'entre elles ont abandonné et «59 ont réussi la mission», explique le communiqué.

Les secours ont du intervenir pour prendre en charge neuf personnes pendant le concours. Deux patrouilleurs ont même dû être amenés à l'hôpital pour être examinés, mais «aucun cas grave n'a été constaté», précise l'armée.