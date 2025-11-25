DE
FR

Pas sans encombres
L'armée dresse le bilan de son concours 2025

Le retour du Concours d'armée a été plus compliqué que prévu. Une patrouille a abandonné avant le départ, 12 ont échoué durant le concours, neuf personnes ont été examinées par les secours et deux patrouilleurs amenés à l'hôpital, explique l'armée dans un communiqué.
Publié: 13:08 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Partager
Écouter
1/4
L'armée a reconnu que la toute première édition de son concours national ne s'est pas déroulée sans encombres.
Photo: Armée Suisse
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

L'armée a reconnu que la toute première édition de son concours ne s'est pas déroulée sans encombres. Du 20 au 23 novembre, 72 patrouilles se sont lancées dans la compétition pour «renforcer les capacités techniques, tactiques et physiques» des recrues. Mais l'une des 72 patrouilles a déclaré forfait juste après la phase d'entrainement à Lavey (VD).

A lire aussi
Le Conseil fédéral réintroduit le concours de l'armée
Renforcer les capacités
Le concours de l'armée fait son retour
Première édition suisse du Concours d'armée 2025
73 patrouilles en lice
Première édition suisse du Concours d'armée 2025

Pendant les épreuves, les soldats ont été soumis à des conditions météo difficiles, avec une température à -12°C, des rafales jusqu'à 18 km/h, des chutes de neige de 26 cm et «une eau à 3°C» pour les épreuves aquatiques. Sur les 71 patrouilles restantes, 12 d'entre elles ont abandonné et «59 ont réussi la mission», explique le communiqué. 

Les secours ont du intervenir pour prendre en charge neuf personnes pendant le concours. Deux patrouilleurs ont même dû être amenés à l'hôpital pour être examinés, mais «aucun cas grave n'a été constaté», précise l'armée. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus