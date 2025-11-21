Première édition suisse du Concours d'armée 2025

Publié: il y a 22 minutes

1/5 Les militaires volontaires qui participent au Concours d'armée 2025 sont partis vendredi matin à vélo depuis Lavey-Morcles (VD). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

À 8h vendredi matin, 73 patrouilles militaires se sont élancées depuis Lavey (VD) à travers tout le Chablais pour le Concours d’armée 2025, organisé du 20 au 23 novembre. L’objectif? Renforcer les capacités de défense du pays.

Les participants, tous volontaires, étaient un peu moins de 300 sur la ligne de départ au moment du coup de canon officiel. Sous les flocons, munis de leur vélo et de leur matériel vert militaire, les 73 groupes de quatre se sont lancés dans un concours qui allie conditions météorologiques extrêmes, défis logistiques et compétences tactiques.

Mission pour les patrouilleurs: travailler «la résilience», a expliqué lors de la journée des médias Raynald Droz, Commandant de la division territoriale 1. Cette dernière dirige l'événement, qui se déroule en trois jours et trois phases. Le CA est ouvert à tout militaire de l'armée suisse astreint au service. Il s'inspire de l'ancien concours Swiss Raid Commando, interrompu pour des raisons financières et dont la dernière édition remonte à 2009.