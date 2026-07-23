Au programme de ce 23 juillet: Lisa Mazzone veut dessaisir Albert Rösti, la Suisse dans l'attente d'une décision de Trump, 80% de la population veut interdire les réseaux aux moins de 16 ans, une cyberattaque frappe une fiduciaire et, enfin, la menace du bug de 2038.

Pour bien commencer votre journée chers lecteurs, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose cette sélection des actualités suisses à ne pas louper en ce jeudi 23 juillet. On est parti!

1 Mazzone accuse Rösti de faire reculer la politique climatique

Le Conseil fédéral doit retirer le département fédéral de l'environnement au ministre en charge du dossier, Albert Rösti, «afin que le gouvernement suisse assume enfin ses responsabilités et protège la population», lance la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone dans «24 heures» et la «Tribune de Genève» de jeudi. Pointant l'été caniculaire et la sécheresse, elle accuse le conseiller fédéral de l'Union démocratique du centre (UDC) de conduire la politique climatique de la Suisse à la ruine. «Nous comptons les reculs là où des avancées urgentes s'imposent». Lisa Mazzone appelle le Conseil fédéral à mettre sur pied un plan «avec des mesures telles qu'une végétalisation à la vitesse grand V, la rénovation des bâtiments ou une vraie protection sur le lieu de travail».

2 La Suisse retient son souffle face aux droits de douane américains

La Suisse ainsi qu'une soixantaine d'autres pays sont dans l'expectative jeudi en raison des droits de douane américains qui arrivent à échéance vendredi à 06h02 (heure en Suisse). Le président américain Donald Trump les avait provisoirement fixés à 10%, après que la cour suprême des Etats-Unis les avait invalidés en grande partie. La Confédération et les associations professionnelles ne pensent toutefois pas que cela se traduira par un allègement pour les exportateurs suisses.

3 Les moins de 16 ans bientôt privés de réseaux sociaux en Suisse?

Quatre personnes sur cinq se disent favorables à une interdiction des réseaux sociaux en Suisse pour les moins de 16 ans, indique un sondage Tamedia et 20 Minutes, relayé jeudi par la «Tribune de Genève», «24 heures», le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». A la fin 2024, 78% des Suisses se prononçaient déjà en faveur d'une telle limite d'âge, rappellent les journaux. Le Parlement français a adopté mardi une proposition de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. L'Australie applique cette mesure depuis la fin 2025 pour les moins de 16 ans, mais les résultats sont mitigés, selon une première étude.

4 Des données sensibles de communes vaudoises sur le dark web

Des données de plusieurs communes vaudoises et entreprises, dont des documents sensibles de comptabilité, ont été publiées sur le dark web après le piratage d'une fiduciaire, rapporte jeudi «Le Temps». Plus de 100'000 dossiers ont été divulgués. Des particuliers, dont le conseiller d'Etat vaudois Vassilis Venizelos, sont aussi concernés par le piratage informatique. «A la suite d'un problème de connexion à notre serveur, nous avons immédiatement contacté notre prestataire informatique», qui a isolé les systèmes concernés, supprimé les accès compromis et restauré les données à partir d'une sauvegarde externe, indique le directeur de la fiduciaire. «Aucune rançon n'a été versée», assure-t-il.

5 Le bug de 2038 pourrait faire planter des milliards d'appareils

Une bombe à retardement numérique, le «bug de l'an 2038», pourrait provoquer le dysfonctionnement de milliards d'appareils connectés dans un peu plus de onze ans, rappellent jeudi «La Liberté» et «Le Courrier». Méconnu et complexe, le problème demeure «étonnamment sous-estimé au regard de son ampleur», selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), citée par les journaux. Le langage des ordinateurs étant composé uniquement de 0 et de 1, ce mode de codage a une limite, qui sera atteinte le 19 janvier 2038 à 3 heures 14 minutes et 7 secondes. Contactées, plusieurs entreprises ou institutions suisses, comme Swisscom, les CFF ou l'armée, se veulent rassurantes, soulignant que le sujet n'est «pas critique». D'autres se montrent plus prudentes, à l'instar de Skyguide, qui a lancé un inventaire de ses systèmes et prévoit de mener des tests approfondis à l'horizon 2032.