Bernhard Sutter, directeur d'Exit et ancien journaliste, est décédé à 58 ans mardi lors de l'ascension du mont Fuji au Japon. Victime d'un malaise à 3010 mètres, il n'a pas survécu malgré les secours.

Johannes Hillig et Mattia Jutzeler

Bernhard Sutter, directeur général de l'association d'aide au suicide Exit, est décédé mardi 21 juillet lors de l'ascension du mont Fuji, à l'âge de 58 ans. Il gravissait la montagne par la voie Fujinomiya avec son fils lorsqu'il a soudainement chuté, avant d'être victime d'un malaise. Plusieurs médias japonais ont rapporté l'incident. Ce mercredi 22 juillet, Blick a appris que la victime était le directeur de l'association d'aide au suicide Exit.

Vers 3010 mètres d'altitude, Bernhard Sutter s'était arrêté dans un refuge de montagne. C'est là qu'il a perdu connaissance. Le personnel est immédiatement intervenu et a utilisé un défibrillateur. Le directeur général d'Exit a brièvement recommencé à respirer, mais son état s'est rapidement détérioré.

Directeur général depuis 2015

Les secours sont intervenus et ont transporté Bernhard Sutter dans la vallée à l’aide d’un bulldozer. Une fois à l’hôpital, les médecins n’ont pas pu le sauver. Les raisons de son malaise restent inconnues.

Bernhard Sutter travaillait au sein de l’organisation d’aide au suicide Exit depuis 2007. Il en a d’abord été le vice-président et le responsable de la communication, puis en est devenu le directeur général en 2015. «Dans le cadre de ses fonctions, il a marqué l'organisation par son grand engagement et son humanité. Avec lui, nous perdons non seulement notre directeur général, mais aussi un collègue très apprécié et un compagnon de route de longue date», écrit l’organisation mercredi après-midi sur son site web. «Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en ces moments difficiles. Nous leur adressons nos sincères condoléances.»

Bernhard Sutter était journaliste de formation et a travaillé pendant de nombreuses années pour le «Tages-Anzeiger», ainsi qu'à la télévision sur SRF. Il a par ailleurs été auteur, président de l’Association de la presse zurichoise et membre du comité directeur de l’Association nationale des journalistes. Il vivait avec sa famille à Zurich.

Une femme de 99 ans secourue

La police locale a lancé un appel urgent à tous les alpinistes, les exhortant à renoncer à leur ascension si les conditions météorologiques compliquent la montée ou la descente, ou si leur état de santé ne leur permet pas de poursuivre.

Les interventions des secours sont fréquentes sur le mont Fuji. Quelques jours plus tôt, une femme de 99 ans avait fait une chute et dû être évacuée. Plus récemment, les sauveteurs ont également porté assistance à un homme de 84 ans, épuisé par son ascension.