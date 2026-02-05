Le propriétaire des Fideriser Heuberge, dans les Grisons, souhaite vendre sa station de ski. La commune refuse de la reprendre malgré le fait qu'elle possède la plus longue piste de luge de Suisse.

La station qui possède la plus longue piste de luge de Suisse est à vendre

Patrik Berger

La station de ski et de luge des Fideriser Heuberge, située dans le canton des Grisons, est à vendre! Propriété de l'entrepreneur Walter Vetsch depuis 2011, il l'avait acquise pour 6 millions de francs suisses, surpassant à l'époque 50 autres investisseurs suisses et étrangers grâce à son offre plus que généreuse. Selon le journal «Südostschweiz», il a annoncé sa décision de la céder lors de l'assemblée générale de l'entreprise Heuberge AG.

Le domaine de Fideriser Heuberge s'enorgueillit de posséder la plus longue piste de luge de Suisse. Longue de 12 kilomètres, elle offre une descente impressionnante de 1100 mètres de dénivelé. Cependant, ces dernières années, cette piste spectaculaire a dû être fermée à plusieurs reprises faute de neige.

En revanche, le domaine skiable, avec ses quatre remontées mécaniques, se situe à plus de 2000 mètres d'altitude et bénéficie d'un enneigement garanti. Trois auberges de montagne, totalisant plus de 200 lits, sont également à vendre. Cette station des Grisons est aujourd'hui gérée par Henrik Vetsch, fils de Walter Vetsch.

La commune décline l'offre

A Fideris (GR), l'annonce de la vente du domaine skiable par son propriétaire a surpris. Les Fideriser Heuberge sont un atout touristique majeur pour la région ainsi qu'un employeur important, mobilisant environ 80 personnes lors de la saison hivernale.

La commune pourrait-elle profiter de cette occasion pour racheter le domaine? Le maire Luca Giger se montre sceptique: «Nous n'avons pas les fonds nécessaires pour acquérir des installations actuellement déficitaires», a-t-il confié au «Südostschweiz».

Il a précisé que la gestion des remontées mécaniques et des restaurants ne relève pas de la compétence de la commune, tout en soulignant: «Nous souhaitons néanmoins disposer d'un espace de loisirs local pleinement fonctionnel.»

L'objectif reste de préserver les installations essentielles pour Fideris, ses habitants et les visiteurs, précise la mairie. Leur valeur est estimée à plusieurs dizaines de millions de francs, et la municipalité possède une grande partie du terrain.