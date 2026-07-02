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Coupée par deux laves torrentielles
La route cantonale à Port-Valais (VS) a été rouverte

Jeudi, la route cantonale à Port-Valais (VS) a été rouverte. La veille, deux coulées de boue l'avaient rendue impraticable.
Publié: il y a 56 minutes
Les travaux de déblaiement et de sécurisation menés par les services cantonaux et communaux ont permis la réouverture de la route.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La route cantonale à Port-Valais (VS) est rouverte jeudi depuis 18h30, elle était coupée par deux laves torrentielles survenues la veille. La situation est désormais stabilisée et la crise est considérée comme terminée, annoncent les autorités.

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La route cantonale entre Les Evouettes et Le Bouveret était totalement impraticable à la suite de deux coulées de boue en l'espace d'une demi-journée. Selon les autorités locales, 1300 mètres cubes de matériaux divers, dont plusieurs blocs rocheux ont terminé sur la chaussée reliant les deux villages et sur la route secondaire située à l'entrée du Bouveret.

Aucun blessé à déplorer

Selon la Police cantonale valaisanne, aucun blessé n'est à déplorer lors de ces deux épisodes. Les travaux de déblaiement et de sécurisation menés par les services cantonaux et communaux ont permis la réouverture de la route. Les déviations mises en place durant l’évènement sont aussi levées», indique jeudi un communiqué de l'Etat-major de conduite du Haut-Lac.

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