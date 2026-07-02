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Fermé suite aux intempéries
Le col du Susten est à nouveau accessible par la route

Fermé mardi soir suite à des intempéries, le col du Susten est à nouveau accessible par la route depuis jeudi.
Publié: il y a 43 minutes
Photo: IMAGO/Geisser
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ATS Agence télégraphique suisse

Le col du Susten est à nouveau accessible par la route depuis jeudi, annoncent les autorités uranaises. Cet axe de montagne qui relie Innertkirchen (BE) à Wassen (UR) avait dû être fermé mardi soir en raison de laves torrentielles dues aux intempéries.

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