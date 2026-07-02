ATS Agence télégraphique suisse
Le col du Susten est à nouveau accessible par la route depuis jeudi, annoncent les autorités uranaises. Cet axe de montagne qui relie Innertkirchen (BE) à Wassen (UR) avait dû être fermé mardi soir en raison de laves torrentielles dues aux intempéries.
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