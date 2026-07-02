Fermé mardi soir suite à des intempéries, le col du Susten est à nouveau accessible par la route depuis jeudi.

Le col du Susten est à nouveau accessible par la route

Le col du Susten est à nouveau accessible par la route

ATS Agence télégraphique suisse

Le col du Susten est à nouveau accessible par la route depuis jeudi, annoncent les autorités uranaises. Cet axe de montagne qui relie Innertkirchen (BE) à Wassen (UR) avait dû être fermé mardi soir en raison de laves torrentielles dues aux intempéries.