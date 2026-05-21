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Manque de vision après 2030
La protection de la biodiversité en Suisse est insuffisante

Les mesures du Conseil fédéral pour protéger la biodiversité sont jugées insuffisantes, selon un rapport publié jeudi. La commission de gestion du Conseil des Etats déplore des retards et un manque de vision au-delà de 2030.
Publié: il y a 8 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
De jeunes bouquetins le 17 mai 2025 dans la vallée de Calfeisen près de Vaettis.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les mesures prises par le Conseil fédéral pour protéger la biodiversité restent insuffisantes, estime jeudi la commission de gestion du Conseil des Etats dans un rapport. Selon elle, la situation demeure critique en Suisse.

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Elle avait émis des recommandations en 2021 et constate aujourd'hui que les progrès sont limités. Le premier plan d’action de la Stratégie biodiversité suisse a subi d’importants retards et ses objectifs ont été revus à la baisse.

Le deuxième plan d’action corrige certaines faiblesses, mais les ressources allouées à l’Office fédéral de l'environnement ont diminué. La commission regrette aussi l’absence d’indicateurs complets pour mesurer l’efficacité des mesures et l’absence de vision pour l’après-2030.

Un autre contrôle dans deux ans

Dans l’agriculture aussi les mesures sont jugées insuffisantes. La commission demande davantage de transparence sur les subventions nuisibles à la biodiversité et souhaite améliorer la communication publique sur cet enjeu. Un nouveau contrôle est prévu dans deux à trois ans.

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