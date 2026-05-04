DE
FR

Protection de la biodiversité
BirdLife lance son action «Oiseaux de nos jardins»

L'association BirdLife invite la population suisse à compter les oiseaux autour de chez soi. Cette action vise à documenter les évolutions de l'avifaune dans les zones habitées et à sensibiliser à la conservation de la nature.
Publié: 08:54 heures
|
Dernière mise à jour: 08:59 heures
Du 7 au 10 mai, la population suisse est invitée à compter les oiseaux autour de chez soi.
Photo: imago/blickwinkel
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'association BirdLife lance son action «Oiseaux de nos jardins» 2026. Du 7 au 10 mai, la population suisse est invitée à compter les oiseaux pendant une heure dans leur jardin, sur leur balcon ou dans un parc.

Organisée depuis 2014, cette action vise à «obtenir une image précise de l'avifaune dans les zones habitées et à documenter les évolutions à long terme», écrit lundi BirdLife dans un communiqué. Les observations sont annoncées en ligne ou via une application. Sur le site internet de l'association, BirdLife propose divers outils pour aider grands et petits à identifier les espèces les plus courantes.

Protection de la biodiversité

Ces dernières années, selon BirdLife, des milliers de personnes ont participé à chaque fois. «Les données ornithologiques constituent un élément essentiel pour la protection de la biodiversité, qui subit une pression très forte».

Avec cette action, il s'agit aussi de sensibiliser la population à la conservation de la nature.

A lire aussi
La meilleure photo d'oiseau de Suisse est toute simple... et très mignonne
L'envol du gorgebleue à miroir
La meilleure photo d'oiseau de Suisse est toute mignonne
Les premiers oiseaux migrateurs sont de retour en Suisse
Augmentation des mouvements
Les premiers oiseaux migrateurs sont de retour en Suisse
Découvrez nos contenus sponsorisés
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus