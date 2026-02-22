Les premiers oiseaux migrateurs reviennent en Suisse, signalant le début de leur saison de reproduction. Étourneaux et grives musiciennes sont déjà observés, confirmant une augmentation des mouvements nocturnes.

Les premiers oiseaux migrateurs sont de retour en Suisse

Les premiers oiseaux migrateurs sont de retour en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Les premiers oiseaux migrateurs sont de retour dans leurs aires de reproduction en Suisse, après avoir hiverné, plus au sud, dans des régions plus chaudes.

Sur la plateforme d'observation des oiseaux «ornitho.ch», une augmentation du nombre d'étourneaux et de grives musiciennes a été constatée. Un fait que la Station ornithologique de Sempach (LU) a confirmé à Keystone-ATS.

Certains étourneaux hivernent en Suisse, mais une grande partie des individus de cette espèce hivernent dans le sud de l'Europe. Les grives musiciennes sont également considérées comme des oiseaux voyageant sur de courtes distances, et passent l'hiver dans la région méditerranéenne.

En plus de la hausse des observations de certains migrateurs partiels, la Station ornithologique suisse a également enregistré une augmentation des mouvements d'oiseaux au cours des dernières nuits.

Le dispositif Radar installé sur le toit de l'observatoire des oiseaux de Sempach enregistre 24 heures sur 24 les mouvements des oiseaux qui survolent le site. Etant donné qu'environ les deux tiers des oiseaux migrateurs migrent la nuit, une augmentation des mouvements d'oiseaux nocturnes indique le début de la migration des oiseaux.

Calendrier clair

Les différents oiseaux migrateurs suivent un calendrier clair pour leur retour dans les régions plus septentrionales. Les espèces d'oiseaux qui ont hiverné en Méditerranée et doivent donc parcourir un itinéraire plus court arrivent généralement plus tôt que celles qui rentrent d'Afrique tropicale.

Fin février, en règle générale, à côté des étourneaux, les milans royaux reviennent. Mais de plus en plus de milans royaux ne quittent pas la Suisse, selon des études menées ces dernières années.

Avec le blongios nain et la rousserolle verderolle, les derniers oiseaux terminent leur migration à la mi-Mai. Au Tessin, ainsi que dans les régions douces du lac Léman et de Bâle, les oiseaux migrateurs arrivent un peu plus tôt, et plus tard dans les Préalpes.