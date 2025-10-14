Le concours photo 2025 de la Station ornithologique suisse a attiré 680 photographes de 24 pays. Un cliché d'une gorgebleue à miroir, capturé par un jeune artiste de 18 ans, remporte le grand prix. Voici les images couronnées par le jury.

La meilleure photo d'oiseau de Suisse est toute simple... et très mignonne

1/6 Une gorgebleue à miroir s'envole. A 18 ans, Elias Biegger remporte le concours photo 2025 de la station ornithologique suisse. Photo: Elias Biegger

Léo Michoud Journaliste Blick

Les petits oiseaux l'emportent sur les gros. Ce mardi 14 octobre, la Station ornithologique suisse décerne les prix de son concours photo 2025. «Cette année, 680 photographes de 24 pays ont soumis leurs meilleurs clichés», se félicite la fondation dédiée à l'étude et la protection des oiseaux.

Décerné par un jury composé de professionnels tantôt des oiseaux, tantôt de la photo, le titre de «Grand vainqueur» revient à un jeune Suisse de 18 ans à peine. Prise «dans une haute vallée des Alpes suisses», son image d'une gorgebleue à miroir suspendu dans les airs est applaudie pour sa délicatesse.

«Ce n’est pas un cliché qu’on pourrait réaliser avec un smartphone, assure un représentant de Canon Suisse, partenaire du concours. Il faut avoir l’œil et maîtriser son appareil.» Le fait qu'un jeune artiste en soit l’auteur «impressionne, mais symbolise aussi le gain d’intérêt des jeunes pour la photographie», commente la fondation.

Des gagnants en toute simplicité

«La simplicité était à l’honneur cette année», comme le prouve l'image gagnante de la catégorie «Emotion». La mésange charbonnière, représentée sur fond automnal, est une espèce commune, habituée des jardins. «On revient en quelque sorte à l’essentiel», explique Andreas Kammermann, de l’Association suisse des photographes naturalistes.

Dans la catégorie «Action», la victoire revient à un bécasseau variable. Ou plutôt au photographe qui a réussi à «saisir cet instant» plein de tension, pendant lequel l'oiseau tire un ver su sol froid. Du côté du concours «Jeunesse», un photographe polonais de 18 ans a réussi à capturer une petite rémiz penduline apportant de quoi construire son nid. «En Pologne, leur nombre diminue en raison de l’agriculture et de l’abattage des saules, ce qui rend ces nids suspendus de plus en plus rares», souligne son auteur Jakub Woźny.

Du Cervin à la perdrix, un Vaudois primé

Enfin, le Vaudois Olivier Born remporte la catégorie «Général» avec une image qui n'a «rien de banal». Le photographe animalier a joué avec la forme de la montagne la plus emblématique de Suisse.

«La scène est unique. Tout fonctionne sur cette photo, de la perdrix bartavelle qui pose de façon à répliquer l’angle du sommet du Cervin, aux couleurs de l’oiseau subtilement reprises dans la roche sur laquelle il se tient», explique un membre du jury. «J'en ai rêvé», décrit Olivier Born, récompensé pour sa patience. Toutes les images primées sont à retrouver ici.