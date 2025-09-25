DE
FR

Nouveau record
La population de gypaètes barbus ne finit pas d'augmenter en Suisse

Le nombre de gypaètes barbus en Suisse atteint un nouveau sommet, avec 26 jeunes envolés en 2024. La Fondation Pro Gypaète célèbre ce succès tout en travaillant sur la diversité génétique pour assurer la santé à long terme de l'espèce.
Publié: il y a 23 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Écouter
Un gypaète barbu vole au-dessus de la réserve du Grand-Muveran en juillet dernier.
Photo: ANTHONY ANEX
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Selon la Fondation Pro Gypaète, la population de gypaètes barbus en Suisse a continué d'augmenter. 26 nichées au total sont arrivées à terme cette année, a indiqué la fondation jeudi. Le record de 2023 a donc été dépassé.

Dans le seul canton des Grisons, 16 jeunes se sont envolés cette année, a indiqué la fondation dans un communiqué. Le Valais a enregistré sept envols, tandis qu'un jeune s'est envolé dans chacun des cantons de Berne, du Tessin et de Saint-Gall. En 2023, la fondation avait annoncé l'élevage réussi de 25 oiseaux dans toute la Suisse.

Nous nous attendons à ce que les premiers couples nicheurs s'installent également en Suisse centrale dans les années à venir», a déclaré Daniel Hegglin, directeur de la Fondation Pro Gypaète, cité dans le communiqué.

La réintroduction se poursuit

Malgré ces chiffres positifs, la diversité génétique de la population de gypaètes barbus en Suisse reste un défi. Selon la fondation, plusieurs jeunes de cette espèce de vautours ont développé un plumage défectueux, probablement en raison de la consanguinité, et sont donc incapables de voler. La fondation a l'intention de continuer à réintroduire des oiseaux issus de lignées génétiquement adaptées.

Autrefois, les rapaces étaient présents dans l'ensemble de l'espace alpin. Au début du XXe siècle, ils ont été exterminés. Depuis 1991, la fondation Pro Gypaète Barbu réintroduit les oiseaux en Suisse. Jusqu'en 2025, 589 gypaètes barbus éclos à l'état sauvage se sont envolés dans l'ensemble de l'espace alpin, dont 213 jeunes en Suisse.

