Au programme de ce mercredi 20 mai: la police renforce ses contrôles au Mollendruz, deux Hells Angels condamnés, les écologistes immobiliers montent au front, des tensions au Parlement sur les accords avec l'UE et, enfin, la Suisse se prépare à affronter l'Autriche.

Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose ce florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 20 mai. C'est parti!

1 75'000 contrôles et 40 permis retirés au Mollendruz

Depuis avril, la police cantonale vaudoise a contrôlé plus de 75’000 usagers pour la vitesse au col du Mollendruz, un spot prisé des chauffards, particulièrement de ceux circulant en deux-roues. Ces opérations ont conduit au retrait de 40 permis de conduire, ainsi qu’à 198 dénonciations, rapporte «24 heures». Face à une situation jugée récurrente et dangereuse par les riverains, les autorités ont renforcé leur présence sur le terrain. Le syndic de Mont-la-Villle, Patrick Agassis s'en félicite: «Nous avons eu une séance constructive avec la gendarmerie et nous voyons enfin leur présence sur le terrain depuis le retour des beaux jours (...) Cela apaise immédiatement la situation», a confié l'élu au quotidien vaudois, regrettant toutefois l'extrême réactivité des chauffards qui ne tardent jamais à annoncer le départ des policiers sur des groupes dédiés sur des canaux de communication.

2 Deux motards des Hells Angels condamnés à Sion

Le Tribunal du district de Sion a condamné mardi deux membres des Hells Angels pour avoir poursuivi et frappé un rival des Bandidos à coups de marteau, rapportent «Le Nouvelliste», «24 heures», la «Tribune de Genève» et la RTS. Un quadragénaire écope de 30 mois de prison ferme. Un trentenaire est lui condamné à 28 mois, dont 14 ferme, pour tentative de lésions corporelles graves et violation qualifiée des règles de la circulation. Le tribunal a aussi ordonné la confiscation de leurs Harley-Davidson afin de couvrir les frais de justice. Le trentenaire, en possession de plusieurs armes prohibées, reçoit en outre 40 jours-amende et 800 francs d’amende. Le juge a renoncé à prononcer une mesure d'expulsion contre ce Nord-Macédonien.

3 HabitatDurable s'oppose à la réforme du bail en Suisse

HabitatDurable, le pendant écologique des chambres immobilières traditionnelles, présente mercredi ses arguments contre la modification d'ordonnance liée au bail, en cours de consultation. Le projet du Conseil fédéral, qui répond à une demande du Parlement, doit clarifier le rendement net admissible pour les immeubles d'habitation ou à usage commercial. Il prévoit un mécanisme liant explicitement le rendement admissible au taux d'intérêt de référence. HabitatDurable s'oppose à l'augmentation du rendement et dénonce une révision «partielle» qui ne ferait qu'aggraver les problèmes sur le marché du logement

4 Les accords avec l'UE ravivent les tensions au Parlement suisse

La question de savoir quelle commission du Conseil national doit examiner en premier un éventuel référendum nécessitant la double majorité du peuple et des cantons pour le paquet d’accords avec l’Union européenne suscite des tensions, selon la «Neue Zürcher Zeitung». Après que la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats s’est prononcée en faveur d’une majorité des cantons, la Commission de politique extérieure du Conseil national a demandé à reprendre le dossier. Cette dernière est considérée comme plutôt favorable à l’Europe, contrairement à la Commission des institutions politiques, jugée plus eurosceptique. Le Bureau du Conseil national s’est saisi du dossier. Son président, Pierre-André Page (UDC/FR), voulait trancher début juin, mais la majorité proeuropéenne du Bureau soutiendrait une attribution à la Commission de politique extérieure. Une décision est attendue mercredi.

5 La Suisse enchaîne face à l'Autriche au Mondial

La Suisse dispute mercredi son 4e match dans le Championnat du monde en Suisse. Après trois succès convaincants, la sélection de Jan Cadieux veut enchaîner face à l'Autriche, qui est invaincue après ses deux premières rencontres. Co-leader du groupe A avec la Finlande, la Suisse a l'occasion d'engranger de précieux points lui permettant d'envisager sereinement sa qualification en quart de finale.