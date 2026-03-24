Au menu de ce mardi 24 mars: la hausse des prix de l'énergie, une expulsion à Bâle, les déplacements en avion du Conseil fédéral, une condamnation pour viol, et enfin, un peu de hockey.

L'explosion du prix de l'énergie pourrait coûter des milliards aux ménages suisses

L'explosion du prix de l'énergie pourrait coûter des milliards aux ménages suisses

ATS Agence télégraphique suisse

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 24 mars. C'est parti:

1 L a facture du gaz et du pétrole va exploser en Suisse

La hausse des prix des importations de pétrole et de gaz pourrait coûter des milliards aux ménages suisses, selon les titres Tamedia. Le chercheur en climat de l’EPFZ, Cyril Brunner, estime que les surcoûts annuels extrapolés – basés sur les hausses de prix actuelles – s’élèvent à quatre à cinq milliards de francs. Le kérosène en représente la plus grande part. Une autre part importante provient du mazout de chauffage. A lui seul, le renchérissement du mazout entraînerait, sur une année, des dépenses supplémentaires de plus d’un milliard de francs, écrivent les titres Tamedia. Brunner souligne toutefois qu’il s’agit d’un instantané. Les prix du pétrole sont «extrêmement volatils et dépendent fortement de l’évolution de la guerre», déclare le chercheur en climat du Département des sciences des systèmes environnementaux de l’EPFZ.

2 Un homme condamné et expulsé pour viols en série

Le Tribunal pénal de Bâle a condamné un homme de 45 ans à six ans et demi de prison pour le viol d’une prostituée. L'homme d'origine serbe sera expulsé du pays pour 15 ans, selon la «Basler Zeitung» et «20 Minuten». L'homme a agressé et violé la femme à Noël 2025 dans l’appartement de sa compagne. Le tribunal l’a reconnu coupable notamment de viols répétés, de contrainte sexuelle cruelle, de coups et blessures graves sur une personne sans défense, de privation de liberté et de plusieurs infractions à la loi sur les stupéfiants. A la fin de l’énoncé du jugement, le président du tribunal a fait sortir de la salle le violeur pour des insultes, précise 20 Minuten.

3 301 vols pour le Conseil fédéral en une année

Les conseillers fédéraux ont pris à 301 reprises l'avion ou l’hélicoptère du Conseil fédéral l’an dernier, relate Blick. Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis arrive en tête avec 85 vols au total. A l’intérieur de la Suisse, il a utilisé le jet du Conseil fédéral à 23 reprises, sa liaison favorite étant Berne–Agno (TI). Derrière lui figurent la ministre des Finances et ancienne présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l’Economie Guy Parmelin. Le ministre de la Défense Martin Pfister est celui qui a le plus souvent utilisé l’hélicoptère. A l’inverse, le ministre de la Justice Beat Jans est celui qui a le moins volé, talonné par le ministre de l’Environnement Albert Rösti avec un seul vol de plus. La ministre de l’Intérieur Elisabeth Baume-Schneider se situe juste au-dessus avec un total de 29 vols.

4 Le violeur d'une ado de 13 ans prend quatre ans ferme

Un violeur de 28 ans a écopé de quatre ans et demi de prison ferme, une peine assortie d'une mesure thérapeutique en milieu fermé, rapporte «ArcInfo». Le Tribunal criminel de la Chaux-de-Fonds a condamné l'accusé à la peine maximale, après l'agression d'une ado de 13 ans qu'il avait suivie dans la rue, fin 2024 dans la cité horlogère. Le vingtenaire avait violé la jeune fille par-dessus ses vêtements, un couteau sous la gorge, dans le sous-sol de son immeuble. Encore marquée, la jeune victime n'a pas assisté à l'audience. «Sa vie ne sera plus jamais la même, elle n’oubliera jamais, et nous non plus», a dit son père. Face à lui, le prévenu est resté impassible. Déjà condamné pour agressions sexuelles en France et menaces de viol sur ses ex, l'homme a reconnu l'agression mais contesté le viol: «On a trébuché», s'est-il défendu.

5 Match de la dernière chance pour Gottéron

Deux matches de l’Acte III des quarts de finale des play-off sont au programme ce soir dès 20h. Mené 2-0 dans sa série, Fribourg-Gottéron a le couteau sous la gorge contre les Rapperswil-Jona Lakers. Les Fribourgeois doivent absolument s’imposer pour préserver leurs espoirs de qualification. Dans l’autre rencontre, Davos reçoit Zoug. Les Grisons ont gagné les deux premiers duels et font figure de favoris.