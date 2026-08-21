Sofia devient le prénom féminin le plus populaire en Suisse en 2025, détrônant Emma. Chez les garçons, Noah reste en tête, suivi de Liam et Gabriel, selon les chiffres de l'OFS.

Sofia et Noah sont les prénoms les plus donnés en 2025

Sofia et Noah sont les prénoms les plus donnés en 2025

AFP Agence France-Presse

Sofia a détrôné Emma comme prénom féminin le plus souvent donné en Suisse l'an dernier. Chez les garçons, Noah demeure en tête devant Liam et Gabriel, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Troisièmes l'an dernier, les Sofia devancent désormais les Emma et Mia, un trio qui truste les premières places depuis plusieurs années. A noter qu'il faut remonter jusqu'au 20e rang et à Alice pour trouver un prénom qui ne se termine pas en "a", montrent les chiffres diffusés vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Du côté des garçons, la popularité du prénom Noah ne se dément pas non plus: depuis 2010, il est arrivé 12 fois au premier rang. Et comme les années passées, Liam arrive en 2e position, tandis que Gabriel complète le top 3.

Podium différent en Suisse romande

Pour la seule Suisse romande, les chiffres de l'OFS montrent quelques divergences. Sofia pointe aussi en tête, mais devant Olivia et Alma. Et chez les garçons, les Noah sont battus, cette année, par les Gabriel. Le podium est complété par les Arthur.

Sur l'ensemble du pays, l'OFS remarque que les prénoms Liyana chez les filles et Arno chez les garçons ont le plus progressé. Ils ont gagné respectivement 279 et 199 places entre 2024 et 2025.

A l'inverse, les prénoms Linda et Milan sont ceux qui ont le plus chuté, perdant respectivement 69 et 76 rangs.Parmi les nouveaux venus, l'OFS signale l'entrée de Mina et Maleo parmi le top 100 des prénoms donnés l'an dernier.

Les Müller intouchables

Pour les noms de famille, les Müller restent largement en tête avec 52'674 personnes, devant les Meier (32'284) et les Schmid (30'134). Ils ne représentent toutefois que 0,6% de la population totale (9,12 millions), souligne l'OFS, notant la variété «considérable» de patronymes dans le pays.

Si les Müller sont les plus nombreux en Suisse alémanique, ce sont les da Silva (10'390 personnes) qui reviennent le plus souvent en Suisse romande. Ils devancent les Ferreira et Pereira. Au Tessin, les Bernasconi dominent, tout comme les Derungs dans la région romanche.

Au sein de la population résidante permanente de Suisse, Daniel et Maria étaient les prénoms les plus courants en 2025. L'OFS montre aussi l'évolution au fil du temps. Parmi les personnes nées en 1965, Daniel est le plus fréquent chez les hommes et Maria chez les femmes. En 1985, Michael et Sandra arrivaient en tête, tandis que David et Sara remportaient la palme en 2005.