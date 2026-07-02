Les corps sans vie de deux jeunes hommes qui avaient disparu la semaine dernière dans l'Aar et la Reuss ont été découvert mardi à Döttingen (AG) et à Gebenstorf (AG). Il s'agit d'un Pakistanais et d'un Somalien.
Des employés de la centrale hydroélectrique de Döttingen, sur l'Aar, ont trouvé le cadavre d'un des deux portés disparus. L'institut médico-légal l'a identifié. Ce Pakistanais de 28 ans avait sauté dans la rivière samedi depuis un pont piétonnier à Windisch (AG), à environ 5 km en amont.
L'homme retrouvé mort dans la Reuss à Gebenstorf est un Somalien âgé de 20 ans. Il avait sauté dans la rivière vendredi soir depuis un pont de la commune argovienne et n'était plus réapparu à la surface des eaux. Tous deux se sont noyés en se baignant, indique jeudi la police cantonale argovienne.