Les statistiques montrent une surreprésentation des hommes dans les accidents mortels de baignade. A quoi est-ce dû? Un expert fait le point et délivre ses conseils.

Ces erreurs à ne pas commettre avant d'aller se baigner

Ces erreurs à ne pas commettre avant d'aller se baigner

Janine Enderli

Vous l'aurez sans doute remarqué, la canicule sévit sur une grande partie de l'Europe. De nombreuses personnes cherchent à se rafraîchir dans les lacs et les rivières. Mais une baignade en eau fraîche est loin d'être sans danger. Rien que cette semaine, au moins quatre accidents mortels se sont produits en Suisse. Principalement des personnes de genre masculin.

Jeudi, un homme de 29 ans est décédé des suites d’un accident de baignade survenu dimanche à Vidy, dans le Léman. Vendredi soir, plusieurs témoins ont signalé qu’un Slovaque de 35 ans qui se baignait avec des amis dans le Rhin avait disparu. Les pompiers argoviens sont parvenus à le sortir de l’eau et ont tenté, avec l'aide des ambulanciers, de le réanimer. L’homme a été transporté à l’hôpital, où il est décédé quelques heures plus tard.

Lundi à Aarau, un homme de 22 ans s’était baigné dans l'Aar près de l’île de Zurlinden. Ne le voyant pas remonter à la surface, des témoins avaient donné l’alerte. Mais cela n'a pas suffi à le sauver. Samedi dernier, un garçon de 5 ans a disparu dans la Reuss, en Argovie. Il se trouvait avec sa famille à bord d’un bateau pneumatique qui a chaviré. Les secours ont retrouvé son cadavre trois jours plus tard. Et des recherches sont actuellement en cours dans la Reuss pour retrouver un Somalien de 20 ans. Samedi à la mi-journée, elles n’avaient toujours pas abouti.

43 décès par noyade en 2025

Un élément ressort des statistiques: les jeunes hommes sont particulièrement touchés par les accidents de baignade. En 2025, 43 décès par noyade ont été recensés en Suisse, dont 32 concernaient des hommes. En 2024, 52 personnes étaient mortes noyées, parmi lesquelles 42 hommes. Selon un récent rapport de la Société Suisse de Sauvetage (SSS), cette surreprésentation s’explique notamment par une plus grande propension à prendre des risques. Les hommes âgés de 17 à 32 ans sont particulièrement exposés.

Par forte chaleur, l’envie de plonger directement dans l’eau froide est grande. Mais le choc thermique peut être dangereux. «Si vous le faites alors que votre corps est en surchauffe, cela peut déclencher une réaction de stress», explique Christoph Merki, de la SSS. «Le refroidissement brutal provoque une contraction des vaisseaux sanguins, ce qui réduit l’irrigation des muscles et perturbe la circulation. Cela peut favoriser des crampes soudaines et douloureuses, voire des problèmes cardiovasculaires.» Dans ces conditions, il peut devenir impossible de se maintenir à flot.

Consommation d’alcool

L’excès de confiance et la surestimation de ses propres capacités figurent donc parmi les principaux dangers. Selon Christoph Merki, ces risques peuvent encore être aggravés par la consommation d’alcool. Beaucoup de baigneurs sous-estiment aussi la fraîcheur des plans d’eau, même lorsque la surface paraît agréable.

Les fortes chaleurs n’augmentent pas seulement les risques lors de la baignade. Elles rendent aussi d’autres activités de loisirs plus dangereuses, notamment les descentes de rivière en bateau pneumatique. L’exposition prolongée au soleil et la réverbération sur l’eau peuvent provoquer une déshydratation et affaiblir l’organisme. Si l’on ne boit pas suffisamment d’eau, ou si l’on consomme de l’alcool, la capacité à réagir correctement en cas d’urgence diminue fortement.

En France et en Allemagne aussi

En France aussi, le bilan est lourd. Selon les autorités de la protection civile, 13 personnes se sont noyées le week-end dernier, dont une adolescente de 13 ans. Depuis le 18 juin, les autorités françaises ont comptabilisé 74 décès par noyade.

L'Allemagne non plus n'est pas épargnée. Samedi, trois hommes se sont noyés dans le Rhin près de Gross-Gerau, à 30 kilomètres de Francfort. Malgré les recherches menées par la police, les trois hommes, âgés de 23 à 50 ans, n’ont pas pu être sauvés.

Les règles à suivre

La SSS rappelle régulièrement les règles les plus importantes à suivre pour une baignade en toute sécurité.