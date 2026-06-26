Un homme de 29 ans est décédé après une noyade au Lac Léman près de la plage de Vidy à Lausanne le 21 juin 2026. Malgré une intervention rapide des secours, il a succombé à ses blessures le 25 juin.

Un homme en paddle a perdu la vie à Vidy

Un homme en paddle a perdu la vie à Vidy

Un homme de 29 ans, de nationalité portugaise et résidant dans la région, a perdu la vie après un accident de baignade survenu dimanche 21 juin 2026 au matin, à la plage de Vidy, près de l’avenue Gustave-Doret à Lausanne. Selon la police municipale de Lausanne, le baigneur se trouvait seul sur une planche gonflable à environ 50 mètres du rivage lorsqu’il s’est retrouvé en difficulté avant de disparaître sous l’eau.

Alertée par des témoins, une patrouille de la police municipale de Lausanne est rapidement intervenue. Un agent en formation s’est jeté à l’eau pour localiser la victime, assisté par un civil. Ensemble, ils ont remonté l’homme à la surface et l’ont transporté au rivage sur une planche de paddle. Malgré une réanimation sur place par les forces de l’ordre et l’intervention du SMUR, l’homme, transporté à l’hôpital, est décédé le 25 juin.

Une enquête, dirigée par la police judiciaire de Lausanne et le Ministère public vaudois, est en cours pour éclaircir les circonstances de ce drame.