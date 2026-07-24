Au programme de ce 24 juillet: la Suisse perd un lac d'eau potable par an, les nouveaux droits de douane de Trump, l'ampleur de la fuite de l'IFAGE sous-estimée, Avenergy a freiné la politique climatique suisse et, enfin, le championnat suisse reprend déjà ses droits.

La Suisse laisse fuir chaque année un lac entier d'eau potable dans ses canalisations

La Suisse laisse fuir chaque année un lac entier d'eau potable dans ses canalisations

Le week-end approche à grands pas, amis lecteurs! Avant de vous laisser profiter d'un repos bien mérité, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir les principales actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 24 juillet. C'est parti!

1 Des millions de litres d'eau potable s'envolent chaque année

L'équivalent d'un lac de barrage hydroélectrique s'échappe du réseau suisse d'eau potable par an en raison des fuites de canalisations, constatent vendredi «24 heures» et la «Tribune de Genève». «Les pertes sur le réseau s'élevaient en moyenne à 11,9% en Suisse en 2024. Elles sont principalement dues à des ruptures de canalisations et à des fuites», déclare dans les journaux Christos Bräunle, responsable de la communication pour la Société suisse de l'industrie du gaz et de l'eau (SVGW). Ces 109 millions de mètres cubes d'eau représentent légèrement plus que la capacité du barrage de Contra, dans la vallée de la Verzasca (TI). Le réseau suisse est pourtant le sixième plus fiable d'Europe, selon le rapport EurEau. Seule l'Allemagne (6% de perte) fait mieux que la Suisse parmi ses voisins directs.

2 Trump frappe la Suisse avec de nouveaux droits de douane

Après le Canada et le Brésil, la Suisse et une soixantaine de pays se retrouvent visés vendredi à partir de 06h01 (en Suisse) à leur tour par de nouveaux droits de douane américains. Des taux de 10% ou 12,5% s'appliquent à un certain nombre de leurs produits entrant aux Etats-Unis. Pour les marchandises suisses exportées aux Etats-Unis, la surtaxe atteint 12,5%. Ces nouvelles taxes prennent le relais des droits de douane temporaires de 10% qui avaient été mis en place en février par le président américain Donald Trump dans la foulée de la décision de la cour suprême d'en annuler la majorité.

3 La fuite de données de l'IFAGE est bien plus vaste qu'estimée

Davantage de données qu'annoncé ont été compromises lors du piratage informatique de la fondation pour la formation des adultes à Genève (IFAGE), remarque vendredi «Le Temps». Les cybercriminels de DragonForce ont rendu publics jeudi notamment des noms et adresses d'employés de la fondation, mais des personnes et entreprises y ayant suivi des cours sont aussi concernées. Des procès-verbaux indiquant la réussite ou l'échec à un examen ont entre autres été publiés. Il pourrait y avoir des milliers de documents, qui s'étendent sur des années et jusqu'en 2026, indique dans le journal un spécialiste du dark web. L'IFAGE avait assuré en mai que seules les données des collaborateurs avaient été piratées, mais pas celles des étudiants.

4 Comment Avenergy a tenté de freiner la transition climatique

L'association professionnelle des combustibles et carburants liquides Avenergy a fait pression contre une politique climatique ambitieuse de la Suisse, révèle une étude de l'université de Genève, relayée vendredi par le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». «La stratégie d'Avenergy visait avant tout à retarder la lutte contre le changement climatique», déclare dans les journaux l'auteur principal de la recherche John Rose. Tout au long de la période étudiée, de 1990 à 2023, Avenergy a tenté de positionner l'industrie pétrolière comme un acteur crédible et légitime de la transition énergétique, ajoute John Rose.

5 La Challenge League ouvre le bal avant la Super League

Cinq jours après la finale de la Coupe du monde, la reprise du championnat suisse de football sonne vendredi. Alors que la 1re journée de Super League est prévue samedi et dimanche, la soirée de vendredi est réservée à l'ouverture de la Challenge League. Un premier choc figure au programme: Winterthour, relégué ce printemps, accueille l'ambitieux Yverdon Sport dès 20h15. Neuchâtel Xamax recevra pour sa part Kriens, alors qu'Aarau, à nouveau battu en barrage ce printemps, se déplacera à Carouge.