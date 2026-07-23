DE
FR

Va-t-il quitter Rennes?
Un club promu en Premier League s'intéresse à Breel Embolo, la star de la Nati

Breel Embolo va-t-il quitter le Stade Rennais? Selon le journaliste anglais Ben Jacobs, deux clubs s'intéresseraient à l'attaquant de la Nati, dont une équipe de Premier League.
Publié: 21:13 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
1/4
Breel Embolo suscite l'intérêt de clubs étrangers.
Photo: Getty Images
Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Dominik Mani

Breel Embolo va-t-il déjà faire ses valises? Arrivé à Rennes il y a tout juste un an, l'attaquant de la Nati suscite déjà l'intérêt de plusieurs clubs étrangers.

Selon le journaliste britannique Ben Jacobs, Hull City, promu en Premier League, s'intéresse de près à l'international suisse. L'attaquant de 29 ans figurerait également sur les tablettes d'Atlanta United, en MLS.

Toujours d'après Ben Jacobs, un montant d'environ 15 millions d'euros serait nécessaire pour convaincre Rennes de céder son avant-centre. Une somme qui ne poserait aucun problème à Hull City, réputé pour ses importants moyens financiers. À Atlanta, Breel Embolo deviendrait la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club, derrière l'ancien buteur du FC Saint-Gall Emmanuel Latte Lath, transféré pour 21 millions d'euros.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Si Rennes acceptait de vendre Breel Embolo après une seule saison, le club breton réaliserait une légère plus-value. L'été dernier, il avait déboursé 13 millions d'euros pour le recruter en provenance de Monaco.

Pour sa première saison sous les couleurs rennaises, l'ancien joueur du FC Bâle a disputé 34 rencontres, inscrit dix buts et délivré trois passes décisives. Lors de la 30e journée de Ligue 1, il avait même porté le brassard de capitaine face au Racing Strasbourg.

Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
0
0
0
1
Arsenal FC
Arsenal FC
0
0
0
1
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
1
Brentford FC
Brentford FC
0
0
0
1
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
0
0
0
1
Chelsea FC
Chelsea FC
0
0
0
1
Coventry City
Coventry City
0
0
0
1
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
0
0
0
1
Everton FC
Everton FC
0
0
0
1
Fulham FC
Fulham FC
0
0
0
1
Hull City
Hull City
0
0
0
1
Ipswich Town
Ipswich Town
0
0
0
1
Leeds United
Leeds United
0
0
0
1
Liverpool FC
Liverpool FC
0
0
0
1
Manchester City FC
Manchester City FC
0
0
0
1
Manchester United FC
Manchester United FC
0
0
0
1
Newcastle United FC
Newcastle United FC
0
0
0
1
Nottingham Forest
Nottingham Forest
0
0
0
1
Sunderland AFC
Sunderland AFC
0
0
0
1
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
0
0
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Mentionné dans cet article
Suisse (H)
Suisse (H)
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Suisse (H)
      Suisse (H)