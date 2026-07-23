Breel Embolo va-t-il déjà faire ses valises? Arrivé à Rennes il y a tout juste un an, l'attaquant de la Nati suscite déjà l'intérêt de plusieurs clubs étrangers.
Selon le journaliste britannique Ben Jacobs, Hull City, promu en Premier League, s'intéresse de près à l'international suisse. L'attaquant de 29 ans figurerait également sur les tablettes d'Atlanta United, en MLS.
Toujours d'après Ben Jacobs, un montant d'environ 15 millions d'euros serait nécessaire pour convaincre Rennes de céder son avant-centre. Une somme qui ne poserait aucun problème à Hull City, réputé pour ses importants moyens financiers. À Atlanta, Breel Embolo deviendrait la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club, derrière l'ancien buteur du FC Saint-Gall Emmanuel Latte Lath, transféré pour 21 millions d'euros.
Si Rennes acceptait de vendre Breel Embolo après une seule saison, le club breton réaliserait une légère plus-value. L'été dernier, il avait déboursé 13 millions d'euros pour le recruter en provenance de Monaco.
Pour sa première saison sous les couleurs rennaises, l'ancien joueur du FC Bâle a disputé 34 rencontres, inscrit dix buts et délivré trois passes décisives. Lors de la 30e journée de Ligue 1, il avait même porté le brassard de capitaine face au Racing Strasbourg.
Équipe
J.
DB.
PT.
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AFC Bournemouth
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Arsenal FC
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Aston Villa
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Brentford FC
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Brighton & Hove Albion FC
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Chelsea FC
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Coventry City
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Crystal Palace FC
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Everton FC
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Fulham FC
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Hull City
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Ipswich Town
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Leeds United
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Liverpool FC
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Manchester City FC
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Manchester United FC
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0
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Newcastle United FC
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0
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Nottingham Forest
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Sunderland AFC
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Tottenham Hotspur FC
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