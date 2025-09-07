Il y a un an, Aldi a baissé les prix de la viande fraîche, déclenchant ainsi une bataille entre les détaillants pour l'offre la moins chère. Quel exploitant de supermarché a actuellement une longueur d'avance? Et quelles sont les conséquences de la guerre des prix?

1/10 L'automne dernier, Aldi a déclenché une bataille pour l'offre de viande la moins chère en lançant une offensive sur les prix. Photo: Blick

Michael Hotz

Depuis un an, la bataille des prix fait rage en Suisse pour trouver la poitrine de poulet, la côtelette de porc ou la viande de bœuf hachée la moins chère. Début septembre 2024, Aldi a surpris la branche en faisant dégringoler les prix de la viande fraîche. La réponse de la concurrence a été immédiate: Denner a également baissé les prix de la viande quelques jours plus tard. Lidl a suivi le mouvement. Même les deux leaders du marché, Coop et Migros, se sont sentis obligés de réagir.

Conséquence: le prix de la viande bon marché a encore sensiblement baissé. Les détaillants alimentent la guerre des prix de la viande avec de nouvelles actions ou des réductions permanentes. Mais qui est vraiment le meilleur en la matière? Blick a comparé les prix (sans rabais temporaires) d’Aldi, Coop, Denner, Lidl et Migros.

Qui a actuellement les prix les plus bas?

La course aux prix est incroyablement serrée. Sur l’ensemble des prix de la viande fraîche, c’est Lidl qui s’en sort le mieux. De manière un peu surprenante, Coop arrive à la deuxième place devant Aldi. Les trois exploitants de supermarchés sur le podium ont des prix qui se situent à 40 centimes près. Les deux représentants de l’univers du géant orange occupent les dernières places. Et c’est là qu’intervient la deuxième surprise: le discounter Denner perd le duel interne face à Migros et est en réalité plus chère que sa grande soeur.

Autre fait marquant: les détaillants se regardent les uns les autres pour fixer leurs prix – en particulier pour les classiques de la viande. Il est particulièrement important d’être compétitif dans ce domaine. Ainsi, pour la côtelette de porc maigre, quatre détaillants sur cinq ont exactement le même prix aux 100 grammes. Il en va de même pour le très populaire bœuf haché.

De manière générale, les mêmes prix apparaissent souvent. Aldi et Lidl, en particulier, semblent se regarder en chiens de faïence. Dans deux cas seulement, il y a une différence de prix entre les deux discounters. Coop et Migros s’alignent également souvent sur les prix les plus bas de l’autre.

La comparaison des prix a pris en compte un total de 17 sortes de viande courantes, proposées par les cinq détaillants contrôlés. Le jour de référence était jeudi. Comme les prix de la viande fraîche changent très souvent, il peut déjà y avoir des écarts.

Quelles sont les conséquences de cette bataille?

L’offre plus avantageuse dans l’assortiment à bas prix a eu des répercussions sur notre comportement d’achat. Nous nous rabattons plus souvent sur la viande bon marché au rayon frais. La viande labellisée, plus chère, reste en retrait, car les prix y sont restés globalement stables. Actuellement, la viande bio est entre 50% et 100% plus chère, selon la comparaison de prix de Blick. Dans certains cas, le prix est même plus de deux fois plus élevé. Un exemple particulièrement frappant chez Coop et Migros: les deux proposent la poitrine de poulet bon marché à 1,50 franc les 100 grammes, alors que la même quantité de poitrine de poulet labellisée bio coûte 5,60 francs.

Ces différences de prix élevées ne sont pas appréciées par l’association Marchés équitables Suisse (MES). «Ce n’est pas la faute de la clientèle si elle se tourne vers la viande bon marché, mais celle du commerce», a déclaré le président Stefan Flückiger à Blick en février. Avec une différence de prix aussi importante, il est logique que la clientèle sensible aux prix se tourne vers les produits moins chers, a-t-il ajouté. Le commerce de détail a évoqué des coûts supplémentaires pour la viande bio comme raison de la grande différence de prix.

La bataille des prix a également été regardée d’un œil critique dans l’agriculture. Les agriculteurs craignaient que les puissants détaillants ne répercutent sur eux les prix plus bas de la viande – bien qu’Aldi, Migros et Cie aient toujours nié cette éventualité et souligné qu’ils assumeraient eux-mêmes les baisses de prix. Apparemment, cela ne s’est pas produit non plus – au contraire.

«Depuis plusieurs semaines, l’évolution des prix à la production est réjouissante. Pour toutes les catégories de viande, les prix à la production sont supérieurs à ceux de l’année précédente», explique Stefan Flückiger. La raison: la demande est relativement bonne, alors que l’offre est plutôt faible. En conséquence, le président de la FMS ne voit «pas de nécessité d’agir gravement pour le moment».

Pourquoi les prix bas sont-ils importants pour les détaillants?

Le renchérissement relativement élevé de ces dernières années a laissé des traces. Comme beaucoup de choses sont devenues plus chères, les clients sont devenus plus sensibles aux prix. La viande est l’exemple type des produits que les Suisses achètent le plus souvent dans les pays limitrophes. En Allemagne, par exemple, la viande est encore nettement moins chère.

En baissant les prix de la viande, les détaillants locaux veulent dissuader leurs clients de faire du shopping de l’autre côté de la frontière – d’autant plus que la consommation de viande est en baisse depuis des années. En 2024, la consommation de viande est passée pour la première fois sous le seuil des 50 kilos par personne. Au cours des dix dernières années, le recul de la consommation a toutefois été plus faible que la croissance démographique. En d’autres termes, la demande globale de viande a augmenté depuis lors.

En tant que détaillant, il est donc judicieux de pouvoir marquer des points avec des prix bas. D’autant plus que, selon différentes études, la viande présente des effets dits de combinaison. Cela signifie qu’un client qui achète de la viande achète également d’autres produits dans le magasin. En plus de l’escalope de porc, un paquet de nouilles, quelques légumes et peut-être un vin rouge approprié atterrissent dans le caddie. Ou comme l’a dit un jour un expert de la branche à Blick: «Les acheteurs de viande sont des clients précieux».

Que disent les détaillants?

L’offensive de prix d’Aldi à l’automne dernier a donné un nouvel élan au marché suisse de la viande – et a fait baisser les prix. La concurrence s’est donc également durcie. En conséquence, les détaillants interrogés par Blick décrivent tous le marché comme très dynamique. Les changements de prix sont actuellement très fréquents – parfois vers le haut, mais le plus souvent vers le bas. Et lorsqu’un concurrent fait le premier pas, les autres veulent si possible l’imiter.

Offrir le meilleur rapport qualité-prix n’est donc plus seulement l’ambition des discounters. Coop et Migros se mêlent aussi à la guerre des prix. C’est justement parce que le marché est si disputé que personne ne veut laisser l'adversaire regarder son jeu de cartes. On observe le marché, disent les discounters, en évoquant d’éventuelles baisses de prix dans un avenir proche. Ils n’en disent pas plus. Après tout, ils veulent surprendre leurs concurrents – comme Aldi l’a fait il y a un an.