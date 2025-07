Une action climatique provoque des remous dans le commerce de détail. Malgré des demandes proactives, Coop et Migros ne voulaient pas que les deux discounters Aldi et Lidl en fassent partie. C'est une nouvelle dimension dans la compétition entre les détaillants.

Migros et Coop lancent une action climatique… et snobent Aldi et Lidl

1/5 Coop et Migros ne voulaient visiblement pas qu'Aldi et Lidl participent à la première signature d'une action climatique. Photo: ANTHONY ANEX

Robin Wegmüller

Depuis longtemps déjà, Migros, Coop, Aldi et Lidl se livrent une guerre acharnée sur le terrain des prix bas. Tous veulent revendiquer la couronne du détaillant le moins cher, un argument marketing qui pèse lourd face aux consommateurs. Mais cette joute commercial s’est récemment déplacé sur un nouveau front, plus inattendu: celui du climat révèle la «NZZ».

Comme l’a révélé la «NZZ», la querelle oppose désormais les enseignes autour d’une initiative pour une agriculture plus respectueuse du climat. Un thème a priori consensuel, mais qui cache des tensions bien réelles. Il y a une semaine, l’association IG Detailhandel Schweiz – derrière laquelle se trouvent Migros, Denner et Coop – a publié un communiqué pour annoncer son engagement commun en faveur du climat et a invité les grands acteurs de l’agroalimentaire à une table ronde, le 11 juin. Tous, sauf Aldi et Lidl.

Que disent les discounters?

Les deux discounters n'ont apparemment pas été explicitement conviés. Que disent-ils à ce sujet? «Nous aurions beaucoup apprécié d'être associés à l'élaboration de la déclaration d'intention», écrit Aldi à la demande de Blick. «Lidl a eu connaissance de la table ronde, mais n'a pas été invité à participer aux discussions, explique-t-on chez le deuxième discounter. Nous aurions été très favorables à une implication active de toutes les parties prenantes concernées dès le début.»

Si le ton des discounters semble apaisé, la critique se trouve entre les lignes. Les deux discounters ont pourtant de bonnes raisons d'être en colère. Ainsi, Aldi et Lidl ont approché les organisateurs de manière proactive et ont demandé à participer à la table ronde. Selon la «NZZ», ils ont reçu une réponse négative, sans justification.

Comble de l’ironie: une fois la communication officielle diffusée, les deux enseignes ont finalement été invitées à signer la déclaration a posteriori. Une invitation qu’elles ont poliment déclinée.

Et les organisateurs?

Chez WWF Suisse, également présent lors de la table ronde, on déplore cette exclusion: « L’idéal aurait été d’associer tous les acteurs du marché », indiquent l’organisation à la «NZZ».

Face aux critiques, Migros et Coop renvoient la balle à l’association IG Detailhandel. «Cette table ronde a été organisée et menée dans un délai très court, justifie la porte-parole Maja Freiermuth. Afin de pouvoir travailler rapidement et efficacement, le cercle des participants a été volontairement réduit de manière être gérable.»

Cet épisode climatique n’est qu’une escarmouche de plus dans la rivalité qui oppose les grands noms de la distribution. En septembre 2024, Aldi a baissé les prix de la viande – déclenchant ainsi une guerre des prix dans la branche. Fin octobre, Migros a répliqué avec une stratégie de prix bas pour environ 1000 produits. Deux camps semblent désormais se former: les leaders suisses établis de la branche contre les «nouveaux» discounters, venus d'Allemagne.