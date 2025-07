Coop vante chaque baisse de prix... et tait des hausses deux fois plus nombreuses

1/5 Coop a récemment informé les médias et sa clientèle de 1000 baisses de prix depuis le début de l'année dans ses supermarchés. Photo: KEYSTONE

Ulrich Rotzinger

«Vendez du rêve aux clients!» Ce mantra fait partie du répertoire quotidien de tout bon service de relations publiques. Coop ne fait pas exception à la règle. Comme ses concurrents Migros, Aldi, Denner et Lidl, le grand distributeur suisse communique régulièrement sur ses «bonnes actions» à destination des médias.

Et quoi de tel qu'une baisse de prix pour étaler sa générosité aux yeux de tous? «Déjà 1000 réductions en 2025», se vantait Coop il y a deux semaines. «Coop envoie un signal fort à ses clients», pouvait-on lire dans le communiqué. «Nous prenons nos promesses au sérieux», déclarait Andrea Kramer, responsable de la direction Marketing/Achats. A priori, cela sonne bien. D'autant que Migros a, elle aussi, promis de son côté de baisser les prix de ses produits de 1000 francs.

Des augmentations de prix? Personne n'a rien vu

En revanche, et de façon moins surprenante, les augmentations de prix sont volontiers balayées sous le tapis. Or, elles surviennent régulièrement, notamment lorsqu'un fournisseur décide de vendre plus cher sa marchandise ou lorsque les coûts de productions augmentent du côté des fabricants.

Blick en a désormais la certitude: depuis début 2025, Coop n'a pas seulement baissé ses prix, mais elle a aussi augmenté ceux de nombreux produits proposés dans ses supermarchés. Au total, ce sont plus de 2298 augmentations qui s'opposent à un total de 1256 baisses de prix depuis le début de l'année.

Au cours du premier semestre, les hausses de prix ont été nettement plus nombreuses que les baisses pour les produits comme la viande, le poisson et la charcuterie. Pour les produits laitiers et les œufs, Coop a également augmenté ses prix plus souvent qu'elle ne les a baissés. Une tendance similaire est constatée au niveau des produits boulangers.

Coop - Supermarché Baisses de prix depuis le 1er janvier 2025 (1er semestre) Augmentations de prix depuis le 1er janvier 2025 (1er semestre) Produits alimentaires 492 965 Boulangerie 55 104 Laiterie / œufs 119 194 Viande / poisson / charcuterie 341 784 Total produits frais 515 1082 Produits de beauté 101 157 Bébé / Enfant 49 20 Produits de ménage 99 74 Total 1256 2298







Coop nie avoir tiré profit des hausses de prix

Interrogé par Blick, Coop ne s'étend pas sur les différentes catégories de produits. «Nous nous engageons fondamentalement pour des prix à la consommation avantageux pour nos clients», déclare Sina Gebel, porte-parole du géant suisse de la grande distribution. Elle assure que «Coop ne gagne pas plus en fin de compte sur les produits dont le prix a augmenté».

Les raisons des augmentations de prix sont en premier lieu des coûts d'approvisionnement plus élevés, «notamment en raison de l'augmentation des coûts des matières premières, notamment du café et du cacao». Sina Gebel souligne que ces coûts touchent tous les détaillants et pas seulement Coop. Pour les baisses de prix des quelque 1000 produits du premier semestre, son entreprise a investi 50 millions de francs «sur ses fonds propres».

Ceux qui sont abonnés au journal Coop y trouvent toujours la communication sur les prix en cas d'adaptations importantes. Par exemple, le pot de Nutella de 400g coûte désormais 4,20 francs contre 3,95 francs précédemment, une hausse que Coop impute à une augmentation des tarifs du côté du fabricant. Quant aux communiqués de presse destinés au grand public, il y a peu de chance qu'ils s'attardent un jour sur les hausses de prix.