L'Observatoire suisse du spécisme critique Migros et Micarna pour l'élevage de poulets de souche Ross 308, à croissance rapide. L'association a filmé les conséquences néfastes de ce développement accéléré sur leur santé. Migros assure respecter la loi.

Ce poulet grandirait trop vite pour finir dans les rayons de Migros

La croissance rapide des poulets Ross 308 est un problème, dénonce l'Observatoire du spécisme, sur base d'images de chez Micarna. Photo: Observatoire du spécisme

Léo Michoud Journaliste Blick

L'Observatoire suisse du spécisme s'en prend frontalement à Migros et sa division viande Micarna. En ligne de mire de leur enquête publiée ce mercredi 27 août: les conditions de vie des poulets de la souche Ross 308, destinés aux supermarchés et sélectionnés pour développer une croissance très rapide.

La firme Aviagen, spécialisée dans la génétique aviaire et à l'origine de Ross 308, se vante que ses poulets multiplient leur poids par 52 en 35 jours. Problème de cette pratique pourtant légale? Selon l'association antispéciste, qui cite plusieurs études, les poussins devenus – trop vite – grands peinent à supporter leur propre poids.

Ils se mettent à boiter où à ne plus pouvoir se déplacer autrement qu'en rampant. Aussi, ils développeraient souvent des «insuffisances pulmonaires et cardiaques» en raison de leurs organes «trop petits pour leur masse musculaire».

Des images romandes comme preuve

Des conditions de vie en basse-cour que l'Observatoire du spécisme – anciennement l'association PEA (Pour l'égalité animale) – a pu filmer. «Ces images, tournées durant l’été 2025, proviennent du canton de Vaud en Suisse, souligne l'enquête. Elles permettent de se rendre compte du calvaire enduré par les 8370 poulets durant leurs seulement 37 jours d’existence.»

Les défenseurs de la cause animale déplorent que la Suisse n'a pas pris de mesures pour diminuer la dépendance à cette souche de poulet, l'une des plus répandues dans l'industrie agro-alimentaire mondiale. En France, Burger King et Lidl ont annoncé se passer de Ross 308 à l'horizon 2026. Pareil pour le groupe LDC, l'un des leaders européens de la volaille, qui vient d'annoncer l'abandon de cette souche pour 2028.

Migros assure être dans la légalité

La RTS indique avoir aussi retrouvé ce poulet dans les étals de Coop, Lidl ou Aldi. Interrogé par le média de service public, le porte-parole de Migros, Tristan Cerf, souligne que les sites de production «sont des entreprises indépendantes» et qu'elles sont «tenues de respecter les exigences légales en matière de bien-être».

Quant aux images tournées chez Micarna, Tristan Cerf précise à «24 heures» n'avoir «aucun moyen de valider leur authenticité» et préfère ne pas commenter des «enregistrements obtenus par effraction dans des installations».

L'Observatoire du spécisme annonce saisir la justice pour dénoncer un élevage selon eux contraire à la Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA). Ils lancent également une pétition, qui sera adressée au Parlement, pour «demander l’interdiction d’utilisation des souches à croissance rapide». Du côté de la branche, l'idée d'une interdiction laisse entrevoir des prix du poulet suisse qui augmentent et une hausse des importations.