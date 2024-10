Migros lance une nouvelle offensive qui vise à baisser certains de ses prix. 1000 produits de consommation courante devraient être moins chers, notamment des légumes et des fruits. Voici notre comparatif.

Migros emboîte le pas, et réduit le prix de 1000 produits quotidiens

Au rayon légumes, 76 baisses de prix sont prévues! Photo: keystone-sda.ch 1/2

Patrik Berger

Ces derniers mois, Migros a principalement fait la une des journaux avec sa restructuration et ses plans de démantèlement qui ont mené à la disparition de nombreux emplois. Mais Migros passe à l'offensive.

Lors d'une conférence de presse tenue lundi, l'équipe de direction dirigée par Mario Irminger a annoncé sa nouvelle stratégie pour faire baisser de nombreux prix. Elle s'est tenue dans le rayon légumes d'un magasin à Zurich. Un choix judicieux, puisque le géant orange compte baisser les prix de 1000 produits, et particulièrement ceux des fruits et légumes.

Légumes et fruits à prix réduits

Les légumes et les fruits ne sont pas les seuls aliments qui verront leur prix baisser. «Pour tous les produits d'utilité quotidienne, nous proposerons des prix plus bas», explique le CEO Peter Diethelm. Si un discounter propose une réduction importante, Migros suivra. C'est une véritable déclaration de guerre à la concurrence. Plus de 1000 produits de consommation courante doivent être baissés «au niveau du discount» d'ici l'année prochaine.

Concombres, tomates, pommes de terre ou carottes seront moins chers dès la fin 2024, mais aussi des produits de «commodités» et bien d'autres. Toutes les gammes de prix, de M-Budget à Bio, sont concernées par les baisses de prix. Migros y consacrera 500 millions de francs au cours des cinq prochaines années.

Choux de Bruxelles et grenades

Le géant orange semble tenir parole, comme le montre une comparaison des 76 produits déjà réduits dans le rayon fruits et légumes. Qu'il s'agisse du sac de pommes de terre à raclette, d'un kilo de choux de Bruxelles ou d'un pamplemousse frais, le client ne paie pas plus cher à Migros que chez la concurrence. Le géant orange a donc clairement baissé ses prix.



Migros Aldi Lidl Denner Pommes de terre Raclette (1kg) 1.50 1.49 1.49 1.50 Carottes (1kg) 1.70 1.59 (en sac de 1,5kg) 1.69 1.75 Tomates (1kg) 1.90 1.89 1.89 1.90 Concombre (pièce) 0.90 0.99 0.89 1.10 Choux de Bruxelles (500 grammes) 3.- 2.95 2.95 2.95 Épinards (500 grammes) 3.50 3.49 3.49 3.50 Oignons (1kg) 1.60 1.48 (en sac de 2kg) 1.59 1.60 Grenade (pièce) 1.05 1.25 1.05 1.- Ananas (pièce) 2.30 2.29 2.29 2.30 Pamplemousse (pièce) 0.80 0.79 0.79 0.80

«Il n'y a définitivement plus aucune raison d'aller chez le discounter», déclare le nouveau chef de supermarché Peter Diethelm. Même si les concurrents discount baissent leurs prix, comme Aldi l'a fait récemment pour la viande, Migros suivra et baissera également ses prix, promet-il. Il faut s'attendre à ce que les discounters réagissent. Même si cela se fait au détriment de la marge, comme récemment pour la viande, où Aldi a lancé une large offensive.