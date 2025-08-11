L'année dernière, Migros et Coop ont chacun réduit les prix de plus de 2000 produits. Mais qu’en est-il, cette année, du côté des géants de la grande distribution et des discounters? Tour d'horizon de Blick.

1/5 Coop a baissé le prix de certains produits, tout en augmentant en parallèle celui d'autres. Photo: Pius Koller

Milena Kälin

Les prix des matières premières prennent l'ascenseur. On entend régulièrement parler de la forte hausse des coûts du café et du cacao. Conséquence: les détaillants augmentent les prix. Mais d'un autre côté, Migros, Coop et les autres supermarchés ont également promis des baisses de prix pour cette année.

Le chef de Coop, Philipp Wyss

Photo: Philippe Rossier

Coop a réduit les prix de plus de 1300 produits cette année. «Nous avons déjà investi 60 millions de francs», déclare son boss, Philipp Wyss. Le pain aux pommes de terre et aux noix coûte désormais 2,50 francs au lieu de 2,70. Le lait sans lactose, les lessives ou la nourriture animale sont aussi devenus plus abordables. L'année dernière, ce sont 2400 des quelque 40'000 articles qui ont connu une baisse de prix. Si cela continue sur la même lancée cette année, un nombre similaire de produits pourrait être moins cher d'ici à la fin de l'année.

Mais ironie du sort: le géant du commerce de détail a aussi augmenté les prix de 2298 produits au premier semestre. La faute aux coûts d'approvisionnement plus élevés, causés par une hausse des prix des matières premières.

Le chef de Migros, Mario Irminger

Photo: keystone-sda.ch

Migros propose déjà plus de 1000 produits à bas prix sur un assortiment de 40'000 articles. Les produits concernés arborent un autocollant jaune. Le jus de fruits M-Classic coûte désormais 1,70 franc, tandis que le yogourt grec 2,20 francs.«Nous avons donc tenu plus tôt que prévu notre promesse, qui était de proposer plus de 1000 articles à bas prix d'ici fin 2025», a déclaré le chef de Migros, Mario Irminger. Les articles à bas prix – notamment les fruits et légumes – comptent parmi les articles les plus prisés par la clientèle Migros. Tant M-Budget que les articles bio sont devenus moins chers. Le détaillant préfère toutefois ne pas divulguer le pourcentage exact des baisses de prix.

Chaque année, le géant orange investit 500 millions de francs dans la baisse des prix. L'année dernière, le géant du commerce de détail a réduit les coûts de 2800 produits – soit nettement plus que cette année.

Le chef de Denner, Torsten Friedrich

Photo: Philippe Rossier

«Denner a déjà baissé le prix de plus de 350 produits cette année, ce qui correspond à environ 15% de notre assortiment», déclare Torsten Friedrich, qui a repris les rênes du discounter en début d'année. Les baisses de prix vont de 2 à 37% et concernent entre 2000 et 2500 articles selon les succursales. Les chips au paprika de Denner coûtent par exemple 2,95 francs au lieu de 3,10 francs et le salami de bœuf coûte 35 centimes de moins qu'avant, étant fixé à 3,10 francs.

L'année dernière, le discounter avait lancé une baisse des prix – jusqu'à 33% – de 600 produits au total. Le chef de Denner prévoit de nouvelles réductions pour cette année.

Le directeur d'Aldi Suisse, Jérôme Meyer

Photo: Thomas Meier

Interrogé, Aldi refuse de communiquer le nombre d’articles dont les prix ont déjà été réduits cette année. «Dans le cadre d'une action de réduction des prix en janvier, nous avons réduit les prix de plus de 60 articles, avec une baisse moyenne de 20%», explique le directeur suisse, Jérôme Meyer. Même les capsules de café Barissimo sont désormais 40% moins chères. L'assortiment comprend environ 1800 articles, auxquels s'ajoutent 300 articles saisonniers. «Grâce à notre assortiment ciblé, nous pouvons maintenir les coûts logistiques et donc les prix des produits à un niveau bas», explique le leader du discounter. L'année dernière, Aldi avait fait parler de lui en baissant les prix de la viande fraîche.

Le chef de Lidl Suisse, Nicholas Pennanen

Photo: nelli kivinen

Le patron de Lidl, Nicholas Pennanen, a déjà réduit les prix de 650 articles cette année. «Nous avons réduit le prix d'environ un article sur quatre sur un assortiment d'environ 2500 produits.» Selon lui, le discounter vend les capsules de café les moins chères de Suisse, à 9 centimes/pièce.

Le discounter a toutefois dû augmenter les prix de certains produits, comme le chocolat et les glaces. La faute, là aussi, à la hausse des prix des matières premières. «Nous avons cependant délibérément décidé de ne pas répercuter une partie de ces coûts sur nos clients», affirme Nicholas Pennanen.

D'autres réductions de prix sont prévues. L'année dernière, le discounter avait déjà baissé les prix d'environ 1000 produits de consommation courante.