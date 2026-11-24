En Suisse, près de la moitié des actifs aidant un proche peinent à équilibrer travail et vie familiale. En 2025, 32,9% des 18-74 ans ont assumé des responsabilités familiales, surtout les femmes.

Concilier travail et famille reste un défi en Suisse... surtout pour les femmes

Concilier travail et famille reste un défi en Suisse... surtout pour les femmes

ATS Agence télégraphique suisse

Près de la moitié des personnes actives qui s'occupent d'un proche peinent à concilier travail et famille en Suisse. Conséquences, les femmes réduisent bien plus souvent leur temps de travail. En 2025, environ 2,1 millions de personnes âgées de 18 à 74 ans en Suisse, soit 32,9% de cette classe d'âge, ont pris régulièrement soin d'un enfant ou d'un proche dépendant, écrit mardi l'OFS. Les responsabilités reposent en priorité sur les personnes âgées de 40 à 54 ans, chez qui la proportion atteint 49,4%.

Les femmes restent davantage sollicitées que les hommes pour ces prestations non rémunérées. Elles sont 35,3% à assumer au moins une responsabilité familiale, contre 30,5% des hommes. La garde d'enfants de moins de 15 ans concerne 68,4% des aidants, tandis que 15,2% s'occupent de petits-enfants et 11,9% de proches âgés de 15 ans ou plus nécessitant une assistance.

Taux d'activité élevé

L'engagement familial n'empêche pas une forte intégration sur le marché du travail. Parmi les personnes concernées, 81,5% des hommes et 70,7% des femmes exercent une activité professionnelle et cette proportion grimpe à 92,5% chez les pères et à 79,8% chez les mères d'enfants de moins de 15 ans.

En revanche, l'exercice d'un emploi recule chez les personnes qui assistent un adulte dépendant ou gardent leurs petits-enfants. Ces dernières se révèlent majoritairement inactives, à hauteur de 56,3% pour les hommes et de 58,9% pour les femmes, en raison notamment d'un âge moyen plus avancé.

Différences d'ajustement professionnel

Près d'une personne en emploi sur deux assume des charges familiales tout en déclarant des difficultés de conciliation. La pénibilité du poste, les longues journées de travail et des plannings imprévisibles représentent les principaux freins évoqués par les sondés.

Pour faire face à ces exigences, 30% des femmes en emploi ont diminué leur volume de travail, soit deux fois plus que les hommes (12,6%). A l'inverse, près de la moitié des hommes n'ont procédé à aucun ajustement de leur temps professionnel. De plus, 42,1% des ménages ayant des enfants de moins de 15 ans ont recours à des structures d'accueil formelles telles que les crèches ou les garderies.