Plus d'un tiers des artistes suisses envisagent de quitter le secteur culturel, selon une étude publiée par la ZHdK. La précarité financière et le manque de débouchés poussent notamment les jeunes professionnels à envisager une reconversion.

Minés par la précarité, un tiers des artistes suisses pensent à quitter le secteur

Minés par la précarité, un tiers des artistes suisses pensent à quitter le secteur

ATS Agence télégraphique suisse

Plus d'un tiers des professionnels de la culture en Suisse ont envisagé de quitter leur secteur au cours des six derniers mois, selon le premier baromètre national Swiss Arts PULSE. Publiée vendredi par la Haute école des arts de Zurich (ZHdK), l'étude révèle une forte précarité.

Le manque de mandats et de débouchés constitue leurs principales préoccupations (52%). La sécurité financière arrive en deuxième position (36%), devant le financement des projets (30%), selon cette enquête menée auprès de 1122 professionnels de huit domaines culturels.

Les difficultés économiques sont marquées. Moins d'un cinquième des sondés peuvent vivre entièrement de leur activité culturelle, tandis qu'un sur six ne pourrait pas tenir un mois sans revenu. Deux tiers disposent d'un budget mensuel de 4000 francs au maximum pour leurs dépenses privées et professionnelles.

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Cette précarité pousse certains à envisager une reconversion. Plus d'un tiers des participants ont songé à quitter le secteur culturel ces six derniers mois, une proportion qui approche 50% chez les 25-39 ans.

Ce constat a alarmé Christoph Weckerle, responsable de l'étude au Centre for Creative Economies (ZCCE) de la ZHdK. «Nous risquons un appauvrissement majeur de la vie culturelle», a-t-il averti auprès de Keystone-ATS.

Le marché avant les subventions

Les inquiétudes ne se limitent pas aux aides publiques. La baisse des subventions et la politique culturelle n'arrivent qu'en quatrième position (17%), loin derrière le manque de commandes.

Ce classement témoigne d'une approche entrepreneuriale des acteurs culturels, estime Christoph Weckerle. Leurs préoccupations portent d'abord sur les débouchés, et pas uniquement sur le soutien de l'État.

Le baromètre souligne néanmoins la nécessité de repenser l'encouragement à la culture. Environ un quart des sondés évoquent différentes formes de revenu de base. «Il s'agit moins d'introduire rapidement un revenu de base en Suisse que de moderniser le soutien à la culture», explique Christoph Weckerle à Keystone-ATS.

En Suisse, les aides sont généralement accordées projet par projet. Les artistes doivent déposer une nouvelle demande pour chaque création, une lourdeur administrative qui ne leur garantit aucune sécurité financière entre deux engagements.

Parmi ceux qui envisagent d'abandonner leur activité, 38% citent d'ailleurs les démarches liées aux demandes de subventions comme motif de découragement.

Moins de projets, mais mieux soutenus

«Nous devons réfléchir à la sécurité de planification pour les professionnels de la culture», souligne Christoph Weckerle. Une rémunération équitable ne consiste pas, selon lui, à laisser chacun indiquer combien il aimerait gagner.

Il préconise des honoraires contraignants, tout en reconnaissant les choix budgétaires que cela implique. «Si les budgets ne peuvent pas augmenter, nous devons être cohérents et, par exemple, soutenir moins de projets, mais financer ceux qui restent sur le long terme», explique-t-il.

L'IA, une menace déjà perceptible

L'intelligence artificielle (IA) arrive au cinquième rang des préoccupations (16%). Près de la moitié des sondés estiment qu'elle réduira les possibilités d'emploi dans leur profession d'ici cinq ans.

Près d'un sur cinq pense avoir déjà perdu des commandes en raison de l'IA au cours de l'année écoulée. Environ la moitié a adapté ses pratiques à cette technologie, tandis que l'autre ne s'y est pas encore intéressée.

«Les établissements de formation doivent préparer les futurs professionnels de la culture en conséquence, et l'État devrait se pencher sur la manière de protéger la propriété intellectuelle», estime Christoph Weckerle.

Vers un observatoire de la culture

Réalisé par l'institut LeeWas entre mars et juin 2026, Swiss Arts PULSE doit être renouvelé tous les deux ans. Il vise à fournir des données pour orienter la politique culturelle.

«Si nous voulons repenser notre système de soutien à la culture en Suisse, nous ne devons pas avancer à l'aveugle», insiste Christoph Weckerle. Le ZCCE envisage un observatoire national dont ce baromètre pourrait être l'un des instruments.

En Suisse romande, un Observatoire romand de la culture (ORC) existe depuis 2022. Réunissant notamment l'Université de Lausanne, la HES-SO, sept cantons et quatorze villes, il mène des études pour éclairer les politiques publiques. Sa phase pilote a été prolongée jusqu'en 2027.