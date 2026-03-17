Les discounters étrangers gagnent du terrain et transforment le commerce de détail en Suisse. Action, Rossmann, Lidl et Aldi continuent d'étendre leur empire dans toutes les régions du pays.

Ces chaînes étrangères à bas prix gagnent du terrain partout en Suisse

Ces chaînes étrangères à bas prix gagnent du terrain partout en Suisse

Ulrich Rotzinger

Les prix sont sous forte pression. Cela peut sembler anodin, mais c'est une réalité bien installée dans le commerce de détail suisse. Presque toutes les entreprises lancent ou développent désormais des gammes à bas prix. Les consommateurs comparent davantage, traquent les promotions et n'hésitent plus à changer d'enseigne pour trouver de meilleures offres.

«Le budget de nombreuses personnes en Suisse est à bout, explique l'observateur Stefan Meierhans. Les réserves ont fortement diminué.» De tels constats font le bonheur des discounters, en particulier des nouveaux acteurs du marché.

Les nouveaux venus

Action est le discounter le plus récent en Suisse. Son assortiment comprend notamment des nettoyants universels à 1,69 franc, du dentifrice Colgate à 1,29 franc, des écouteurs sans fil à 4,99 francs ainsi que de nombreux articles de décoration à petits prix. La chaîne néerlandaise célébrera son premier anniversaire le jeudi 2 avril. En seulement douze mois, le discounter — qui exploite déjà dix filiales — s'est implanté dans toutes les régions linguistiques du pays. Chaque magasin emploie une vingtaine de collaborateurs. Sa directrice générale, Hajir Hajji, accélère le développement. Du personnel est actuellement recherché pour de prochaines ouvertures en Valais (notamment du côté d'Uvrier) et dans le canton de Zurich. «Nous avons la ferme intention d'ouvrir cette année au moins autant de filiales que l'an dernier», indique une porte-parole d'Action à Blick. Autrement dit, au minimum dix nouveaux magasins sont prévus pour la deuxième année d'activité en Suisse.





est le discounter le plus récent en Suisse. Son assortiment comprend notamment des nettoyants universels à 1,69 franc, du dentifrice Colgate à 1,29 franc, des écouteurs sans fil à 4,99 francs ainsi que de nombreux articles de décoration à petits prix. La chaîne néerlandaise célébrera son premier anniversaire le jeudi 2 avril. En seulement douze mois, le discounter — qui exploite déjà dix filiales — s'est implanté dans toutes les régions linguistiques du pays. Chaque magasin emploie une vingtaine de collaborateurs. Sa directrice générale, Hajir Hajji, accélère le développement. Du personnel est actuellement recherché pour de prochaines ouvertures en Valais (notamment du côté d'Uvrier) et dans le canton de Zurich. «Nous avons la ferme intention d'ouvrir cette année au moins autant de filiales que l'an dernier», indique une porte-parole d'Action à Blick. Autrement dit, au minimum dix nouveaux magasins sont prévus pour la deuxième année d'activité en Suisse. Rossmann dynamise le marché suisse depuis un peu plus d'un an. Le géant allemand propose des prix inférieurs à ceux de nombreux concurrents en Suisse, mais reste plus cher que sur son marché domestique en Allemagne. L'enseigne exploite désormais douze filiales en Suisse alémanique. D'autres ouvertures sont programmées cette année à Viège (VS), Soleure, Berne, Saint-Gall, Volketswil (ZH), Spreitenbach (AG), et Kriens (LU). L'objectif demeure ambitieux: atteindre 100 succursales en Suisse dans les cinq prochaines années.

Les établis

Aujourd'hui, rares sont les personnes en Suisse qui ne sont jamais entrées dans un magasin Aldi ou Lidl. Les discounters allemands se sont solidement implantés dans le pays. Lidl prévoit pour sa part d'ouvrir une douzaine de nouveaux magasins par an, avec un objectif de 300 succursales à moyen terme. L'enseigne exploite aujourd’hui 195 supermarchés discount en Suisse.

La chaîne de droguerie Müller fait également partie des discounters établis. Cette entreprise allemande est présente en Suisse depuis 21 ans et y exploite près de 100 magasins. Les prix de Müller se situent généralement dans la moyenne: moins chers que chez Coop, mais généralement légèrement plus chers que chez Rossmann. L'entreprise préfère rester discrète quant à ses projets d’expansion.

Les discrets