DE
FR

Vers un rabais fiscal?
Ce paradis fiscal suisse pourrait redistribuer ses excédents d'impôts

Le canton de Zoug veut reverser une partie de ses excédents aux contribuables sous forme de rabais fiscal. Une première en Suisse, contestée par les Vert-e-s, qui préfèrent investir cet argent dans les primes maladie et les logements.
Publié: 13:32 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
1/2
Le canton de Zoug est un paradis fiscal suisse. Avec des caisses pleines et des impôts faibles, ses citoyens sont bien lôtis.
Photo: Shutterstock
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Ce n’est une surprise pour personne: le canton de Zoug, en plus d’être l’un des plus riches de Suisse, est connu pour sa fiscalité particulièrement avantageuse. Si les finances cantonales font débat depuis des années, une nouvelle piste pour utiliser une partie de ces excédents vient de franchir une étape importante. Jeudi 2 juillet, le Grand Conseil zougois a donné son feu vert à un projet de loi qui prévoit un rabais fiscal en cas de bénéfices élevés, selon la RTS.

Chaque année, Zoug fait face au même dilemme: que faire de tout cet argent en trop? Le canton enregistre régulièrement d’importants excédents budgétaires. Ses fonds propres atteignent aujourd’hui près de 3 milliards de francs. Mais alors que ses impôts figurent déjà parmi les plus bas du pays, la marge de manœuvre des autorités est limitée.

Rabais fiscal et hospitalier

Parmi les méthodes proposées, le canton a déjà décidé de prendre en charge 99% des frais d'hospitalisation de ses quelque 130'000 habitants en 2026 et 2027. Mais avec le nouveau projet mis sur la table, Zoug veut aller plus loin: accorder un rabais d’impôt aux entreprises comme aux particuliers. Le concept est défendu depuis des années par le groupe de réflexion Avenir Suisse.

A lire aussi
Baisse d’impôts: «Les classes moyennes vont trinquer», alerte Benoît Gaillard
Interview
Initiative vaudoise 12%
Baisse d’impôts: «Les classes moyennes vont trinquer», alerte Benoît Gaillard
Genève et Lausanne boivent la tasse dans le classement de la qualité de vie
Graphiques
La Suisse romande à la traîne
Genève et Lausanne boivent la tasse dans le classement de la qualité de vie

Ce mécanisme serait toutefois soumis à des conditions strictes, afin de préserver la prospérité économique du canton. Il ne serait notamment pas appliqué de manière automatique. Le Parlement déciderait donc chaque année s'il accorde, ou non, une réduction d'impôt à ses contribuables, en fonction des recettes cantonales. Zoug devrait enregistrer un excédent supérieur à 50 millions de francs avant qu'un rabais ne puisse être appliqué, ce qui permettrait d'assurer un coussin de sécurité financière au canton.

Peu d'obstacles en vue

Des conditions qui ne devraient pas freiner une redistribution régulière puisque ce petit canton de Suisse centrale explose constamment ces seuils. Ces sept dernières années, les excédents annuels ont oscillé entre 150 et 430 millions de francs.

Ce projet, qui fera de Zoug le premier canton suisse à rendre de l'argent aux contribuables, se heurte cependant à des oppositions. Alors que le Grand Conseil a approuvé le principe en première lecture, les Vert-e-s ont déjà annoncé un référendum pour contrer cette nouvelle législation. Le parti souhaite injecter ces excédents dans des projets publics, en visant par exemple la réduction des primes maladie ou le développement de logements abordables.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus