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La Suisse romande à la traîne
Genève et Lausanne boivent la tasse dans le classement de la qualité de vie

Les villes romandes sont à la traîne dans le classement de «Bilan» sur la qualité de vie. Pour trouver la première, Mies (VD), il faut descendre à la 32e place du classement 2026. Oberkirch (LU), près de Lucerne, brille en tête grâce à sa qualité de vie. Tour d'horizon.
Publié: 13:45 heures
|
Dernière mise à jour: 13:50 heures
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Oberkirch (LU) est la commune la plus attractive de Suisse.
Photo: Thomas Meier

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • La Suisse centrale domine dans le classement des communes avoir la plus grande qualité de vie, tandis que les villes romandes chutent, Mies (VD) étant la mieux classée à la 32e place.
  • Les grandes villes comme Zurich (93e), Berne (431e), Lausanne (494e) et Genève (745e) souffrent du coût élevé du logement, de la densité du trafic et de la sécurité limitée. Tavannes (BE) ferme le classement à la 966e place.
  • Le classement repose sur 56 critères, dont fiscalité, qualité de vie et environnement.
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Sven Schumann et Mathilde Jaccard

Les villes romandes s'effondrent dans le classement national de la qualité de vie. Et oui! C'est la Suisse centrale qui remporte le titre. La commune inconnue pour les Romands d'Oberkirch (LU) est le lieu le plus attractif du pays. Cette localité de 5000 habitants, située au bord du lac de Sempach, occupe la première place parmi les 966 communes étudiées par le cabinet de conseil Iazi pour le magazine «Bilan». Par rapport à l’année dernière, Oberkirch fait un bond de la cinquième à la première place et échange sa position avec le vainqueur de l’édition précédente, Freienbach (SZ).

Oberkirch séduit par son emplacement. Les habitants de cette commune limitrophe de Sursee profitent d’une proximité immédiate avec la nature, avec un accès direct au lac et une vue imprenable sur les Alpes. La ville la plus proche n’est pourtant pas loin: Lucerne reste accessible en une demi-heure, aussi bien en train qu’en voiture. «Oberkirch est au cœur de l’action tout en ayant su préserver son caractère rural», explique le président de la commune, Raphael Kottmann, au magazine «Bilan».

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Et la Suisse romande?

Pour trouver la première commune romande, il faut descendre à la 32e position avec Mies (VD), suivie de près par Lutry (VD) à la 38e place. Du côté de Genève, c'est la localité de Chêne-Bougeries qui tire son épingle du jeu à la 49e place grâce à sa qualité de vie, tandis que Pregny-Chambésy n'apparaît qu'au 65e rang. Les autres cantons romands sont totalement absents du top 100.

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Du côté des grandes villes, toutes se classent en milieu de tableau. Elles bénéficient certes de leurs bonnes infrastructures, mais subissent des pénalités sur les critères du coût du logement, de la sécurité et de la densité du trafic. C’est Zurich (93e place) qui obtient le meilleur résultat – nettement devant Bâle (429e), Berne (431e), Lausanne (494e) et Genève (745e).

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De nombreuses communes du canton de Berne se retrouvent tout en bas du classement. Le canton compte pas moins de six représentantes dans le «flop 10». Cette année, c’est la commune de Tavannes (BE) qui occupe la dernière place peu glorieuse, derrière Reconvilier (BE) et Tramelan (BE). Ces trois communes sont toutes situées dans le Jura bernois.

La Suisse centrale domine

Pour le classement des communes établi par «Bilan», le cabinet de conseil zurichois a examiné 966 communes de plus de 2000 habitants. Celles-ci ont été évaluées sur la base de 56 critères, parmi lesquels: la fiscalité, la qualité de vie, le marché du travail, l’accessibilité, les services, la sécurité et l’environnement. «La centralité, la faiblesse des impôts et les cours d’eau sont les trois leviers décisifs dans le choix d’un lieu d’implantation», explique Donato Scognamiglio, directeur de l’étude Iazi, au magazine pour décrire la formule du succès des communes lauréates.

La commune de Horn (TG) occupe la deuxième place du classement. Selon son président, Thierry Kurtzemann, ce «Monaco du lac de Constance» séduit par ses faibles impôts et sa qualité de vie élevée. Maienfeld (GR), qui occupe la troisième place, n’offre pas d’accès au lac, mais propose en revanche un magnifique panorama alpin.

La commune natale du roi de la lutte suisse Armon Orlik est bien reliée aux centres urbains tout en offrant la tranquillité de la campagne. En examinant le top 10, on constate que ce sont surtout les communes de Suisse centrale qui répondent à cette formule du succès. Avec Horn et Maienfeld (GR), seules deux communes situées en dehors de la Suisse centrale figurent parmi les dix premières. Dans le top 10, le canton de Schwytz est représenté quatre fois, celui de Zoug deux fois, et ceux de Lucerne et de Nidwald une fois chacun.

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