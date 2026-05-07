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Fribourg bon élève
Les villes romandes «à la traîne» du classement de Pro Vélo

Les villes romandes restent en retrait dans le classement 2026 de Pro Vélo. Fribourg fait figure d’exception, tandis que la sécurité reste le principal point noir pour les cyclistes.
Publié: il y a 40 minutes
Les villes romandes sont à la traîne dans le classement de Pro Vélo. Fribourg est la seule à se démarquer.
Photo: Christian Perret
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ATS Agence télégraphique suisse

Les villes romandes sont «à la traîne» au classement des «Prix vélos villes» de Pro Vélo dévoilé jeudi. La sécurité est le domaine le plus mal noté.

Winthertour (ZH) est en tête du classement des grandes villes de plus de 100'000 habitants, Köniz (BE) mène le bal des villes moyennes et Berthoud (BE) des villes de moins de 30'000 habitants. C'est aussi Berthoud qui remporte la tête du classement général, avec la meilleure moyenne de 4,4 sur un total de 6.

«Les villes romandes sont à la traîne», souligne Pro Vélo dans un communiqué. A une exception: Fribourg, qui a progressé dans le classement et obtient la meilleure progression depuis 2009, suivie de Neuchâtel. Fribourg obtient le meilleur score romand, avec les villes genevoises de Meyrin et de Vernier. Prilly (VD) et Carouge (GE) ont aussi progressé. 

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