Les utilisateurs de Quickzoll pourront désormais déclarer plus précisément leurs achats à l’étranger. La Confédération a corrigé un défaut longtemps critiqué. Voici ce qui change pour les touristes d’achat.

Ce qui va changer pour le tourisme d'achat des Suisses

Ce qui va changer pour le tourisme d'achat des Suisses

Sven Altermatt

Passer la frontière pour faire ses achats reste tentant pour de nombreux Suisses, que ce soit en France ou en Allemagne. Mais au retour, les marchandises doivent être déclarées dès que la franchise-valeur est dépassée. Pour les voyageurs qui utilisent l’application douanière Quickzoll, le décompte devrait désormais devenir plus précis.

Quickzoll, c'est quoi?

Quickzoll est l’application d’auto-dédouanement de la Confédération. Elle s’adresse aux particuliers qui importent des marchandises en Suisse pour leur propre usage. En cas de dépassement de la franchise-valeur ou de certaines quantités admises en franchise, les taxes dues peuvent être calculées et payées directement dans l’application. Il n’est alors pas nécessaire de s’arrêter au guichet de la douane.

Quel était le problème jusqu'ici?

Jusqu’à présent, les utilisateurs ne pouvaient pas distinguer les deux taux de TVA dans Quickzoll. C’était l’une des principales critiques adressées à l’application. Les personnes qui importaient des marchandises soumises au taux réduit et voulaient en bénéficier devaient encore passer par le guichet de douane. Blick avait déjà mentionné cette critique fin 2024. A l’époque, l'abaissement de la franchise-valeur à 150 francs avait été décidé, alors que l’adaptation technique de l’application n’était pas encore prête.

Qu'est-ce que cela change concrètement?

Désormais, les utilisateurs peuvent saisir séparément leurs achats. Les produits soumis au taux normal de 8,1% et ceux soumis au taux réduit de 2,6% peuvent être déclarés dans deux catégories distinctes. L’application calcule ensuite automatiquement la TVA due.

Qu'est-ce que cela apporte aux voyageurs?

Le décompte devient plus précis. Selon la Confédération, les conditions sont désormais les mêmes que pour une déclaration orale ou écrite au guichet. Ce changement devrait surtout concerner les personnes qui achètent beaucoup de produits alimentaires à l’étranger, puisque de nombreuses denrées bénéficient du taux réduit.

Pourquoi l'application est-elle importante?

L’utilisation de Quickzoll a fortement augmenté. Début 2025, la Suisse a abaissé la franchise-valeur pour les achats à l’étranger de 300 à 150 francs. Depuis, les touristes d’achat sont nettement plus nombreux à déclarer leurs marchandises via l’application. Selon la Confédération, le nombre de déclarations effectuées avec Quickzoll est passé de près de 84’000 en 2024 à plus de 192’000 en 2025.

Quand faut-il payer la TVA?

Toute personne qui importe en Suisse des marchandises destinées à son usage privé doit s’acquitter de taxes si la franchise-valeur ou les quantités admises en franchise sont dépassées. Selon le type de produit, le taux normal de 8,1% ou le taux réduit de 2,6% s’applique.

Quels produits bénéficient du taux réduit?

De nombreux produits alimentaires ou médicaments, par exemple, sont soumis au taux réduit. En revanche, les vêtements, les appareils électroniques, les meubles ou encore les cosmétiques sont soumis au taux normal de 8,1%.

Pourquoi ce changement n'intervient-il que maintenant?

Selon la Confédération, des adaptations techniques étaient nécessaires. Le développement était par ailleurs prévu pour 2026 dans le cadre du programme de numérisation Dazit.

Faut-il saisir chaque produit individuellement?

Non. La solution actuelle reste possible. Les personnes qui veulent aller plus vite peuvent continuer à saisir la valeur totale de leurs achats. Cela peut être utile si seuls quelques produits sont soumis au taux réduit ou si l’on souhaite simplement gagner du temps.

Peut-on tout déclarer avec Quickzoll?

Non. Certaines importations restent exclues, comme les animaux vivants, les voitures ou les marchandises commerciales. Dans ces cas, le passage au guichet de douane reste obligatoire.

Que faut-il présenter en cas de contrôle?

Une fois la déclaration effectuée, l’application génère un reçu. Il faut le conserver afin de pouvoir le présenter en cas de contrôle.