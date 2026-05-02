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Tourisme d'achat
Les Tessinois dépensent 700 millions de francs par an en Italie

Le commerce de détail au Tessin souffre face au tourisme d'achat en Italie, où les Tessinois dépensent désormais 700 millions de francs par an, selon Enzo Lucibello, président de l'Association des grands distributeurs tessinois.
Publié: 09:40 heures
Le commerce de détail au Tessin souffre face au tourisme d'achat en Italie. (Image d'illustration)
Photo: alexandre zveiger - stock.adobe.
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ATS Agence télégraphique suisse

La pression sur le commerce de détail tessinois s'intensifie. Selon les estimations, le volume des achats effectués par les Tessinois à l'étranger est passé de 500 à 700 millions de francs par an en l'espace de cinq ans.

Les magasins et les supermarchés situés de l'autre côté de la frontière sont devenus le principal acteur du commerce de détail pour les Tessinois, a déclaré à Keystone-ATS le président de l'Association des grands distributeurs tessinois (Disti), Enzo Lucibello, confirmant une information du Corriere del Ticino. Une tendance aussi confirmée par les données de Global Blue, une entreprise leader dans le domaine du remboursement de la TVA.

Depuis le 1er février 2024, le seuil de remboursement de la TVA en Italie est fixé à 70 euros. Auparavant, il était d'un peu moins de 155 euros. Côme, en particulier, a enregistré une hausse des dépenses «Tax Free» de 6% au cours des deux dernières années. C'est deux fois plus que la moyenne nationale, écrit le Corriere del Ticino.

Les clients suisses ont joué un rôle central dans cette évolution, générant 61% du volume total. Selon Global Blue, 31% supplémentaires reviennent à des acheteurs originaires de pays hors UE, dont le nombre a également nettement augmenté ces dernières années. Alors que ces derniers dépensent beaucoup d’argent surtout dans le segment du luxe, les Suisses se concentrent plutôt sur la grande distribution. De plus, une personne sur deux utilise le «Tax Free» exclusivement pour des achats dans des supermarchés situés près de la frontière.

Seuil d'exonération trop élevé

Les conséquences négatives de l’augmentation du tourisme d’achat sont inévitables pour les commerçants tessinois. «L’Italie et la Suisse jouent dans deux ligues différentes, cela ne fait aucun doute», déclare Enzo Lucibello dans le Corriere del Ticino.

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Selon lui, la limite de valeur abaissée début 2025 par la Confédération de 300 à 150 francs pour les importations à usage privé est encore trop élevée pour endiguer véritablement le phénomène. L'association des grands distributeurs avait déjà demandé, lors de la procédure de consultation, que la limite soit abaissée à 50 francs.

L'année dernière, l'ensemble du secteur commercial a dû faire face à un taux de change euro-franc défavorable ainsi qu'à la baisse des droits d'accise sur les carburants décidée récemment par Rome. «Cela a pour conséquence qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait ses courses en Italie, on fait le plein d'essence en même temps et qu'il reste même de l'argent pour un dîner.» Un dimanche supplémentaire d’ouverture des magasins jusqu’à 400 mètres carrés dans les régions touristiques du Tessin a permis de freiner, en partie, la fuite des clients, mais les chiffres d’affaires ont continué de baisser, conclut Enzo Lucibello.

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