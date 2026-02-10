La politique suisse voulait freiner le tourisme d’achat en abaissant la franchise-valeur. Mais l’euro, à un niveau historiquement bas face au franc, complique la donne.

Daniel Ballmer

Les mesures politiques peinent à produire leurs effets. En Suisse, le tourisme d’achat continue de progresser, malgré les tentatives pour le freiner. La valeur de la franchise a pourtant été réduite de moitié au début de l’année 2025, passant de 300 à 150 francs, après les plaintes répétées du commerce suisse, qui dénonçait des milliards de francs dépensés à l’étranger.

Cette mesure n’a toutefois pas inversé la tendance. Le volume des achats effectués dans les pays voisins a encore augmenté, rapporte «20 Minuten», en s’appuyant sur des données de la Swiss Retail Federation et de l’institut BAK Economics. Selon les chiffres de Worldline sur les paiements par carte, ces dépenses ont progressé de 2,8% en 2025 par rapport à l’année précédente.

La concurrence des prix est trop forte

La force du franc suisse complique la donne, souligne BAK Economics. Actuellement, un euro ne vaut plus que 92 centimes, un niveau historiquement bas qui renforce l’attrait des achats à l’étranger et réduit l’impact des décisions politiques.

Le tourisme d’achat accentue ainsi la pression concurrentielle, avertit l’association du commerce de détail. Les coûts du commerce suisse restent en moyenne 50% plus élevés que dans les quatre pays voisins de l’Union européenne. Les dépenses liées à l’approvisionnement, aux consommations intermédiaires et à la main-d’œuvre expliquent en grande partie cet écart.

Certes, la TVA plus basse en Suisse atténue partiellement la différence de prix. Mais la marge de manœuvre des entreprises reste limitée. A cela s’ajoutent la concurrence des plateformes en ligne étrangères et le tourisme d’achat, qui pèsent toujours davantage sur les marges.

Le Conseil fédéral inquiète le commerce de détail

La Swiss Retail Federation estime à plus de dix milliards de francs le manque à gagner annuel lié au tourisme d’achat. La montée en puissance des places de marché en ligne asiatiques inquiète également le secteur, en particulier les petites entreprises, qui se sentent de plus en plus menacées.

L’association redoute en outre de nouvelles charges. «Si l’on veut renforcer l’économie intérieure, il ne faut pas alourdir le commerce de détail ni renchérir la consommation en Suisse, que ce soit par la TVA ou par une hausse des charges salariales», avertit sa directrice, Dagmar Jenni.

Elle fait ainsi référence aux projets du Conseil fédéral visant à relever la TVA de 0,8% afin de financer l’armée. Parallèlement, une nouvelle hausse de la TVA en faveur de l’AVS reste à l’étude.