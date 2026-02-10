DE
Les 5 infos suisses du jour
Désorganisation, perte de contrôle: la réforme des douanes vire au chaos

Au menu de ce mardi 10 février: la refonte douanière sème la confusion, le débat sur le salaire minimum vaudois relancé, les révélations d'un expert sur la sécurité de Crans-Montana, le sondage sur l'augmentation de la TVA, et enfin, les JO!
Publié: 06:19 heures
Le transporteur international Marco Tepoorten a critiqué la réforme des douanes suisses qui sont plus sujettes aux perturbations.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Pour bien démarrer cette nouvelle journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 10 février. C'est parti!

1

La refonte des douanes suisses sème le chaos

Le transporteur international Marco Tepoorten a critiqué la réforme des douanes dans une interview accordée à CH Media. Il a évoqué une «perte de coordination et de contrôle» dans le cadre de la restructuration de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Depuis cette réorganisation, les procédures sont devenues plus complexes et plus sujettes aux perturbations, selon lui. Marco Tepoorten est propriétaire et président de l’entreprise de transport et de logistique Franzosini, basée à Chiasso (TI). «Il nous arrive de recevoir des documents qui concernent d’autres transitaires», a-t-il expliqué, qualifiant cela de «symptôme d’une désorganisation systémique».

2

Vaud relance le débat sur le salaire minimum

Les députés vaudois reprennent mardi leur débat, entamé la semaine dernière, sur l'introduction d'un salaire minimum dans le canton. Ils doivent notamment dire s'ils soutiennent deux initiatives populaires datant de 2023 (l'une constitutionnelle, l'autre législative), ou s'ils préfèrent le contre-projet du Conseil d'Etat. La principale différence tient au fait que le contre-projet fait primer les conventions collectives de travail (CCT) sur ce salaire minimum, fixé à 23 francs par heure. C'est le peuple qui aura le dernier mot. Cinq cantons, Genève, Neuchâtel, le Jura, le Tessin et Bâle-Ville connaissent déjà un salaire minimum au niveau cantonal.

3

A Crans-Montana, un expert dit avoir alerté le Valais dès 2022

L’ancien préposé à la protection des données et à la transparence du canton du Valais, Sébastien Fanti, a déclaré à Blick avoir déjà averti en 2022 de problèmes informatiques liés à la sécurité incendie. «Mon rapport a été soumis au Parlement», a-t-il indiqué au journal, ajoutant que le canton du Valais n’avait ensuite pris aucune mesure. Il représente actuellement des proches et des personnes touchées par la catastrophe de l’incendie de Crans-Montana. Sébastien Fanti aurait eu raison: après la mise à jour d’un logiciel clé, des données auraient été perdues et des contrôles négligés, selon le journal.

4

Financer l’armée et la 13e rente par la TVA ne passe pas auprès des Suisses

La population suisse est opposée à une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur de l’armée ou de la 13e rente AVS. C’est ce que montre un sondage réalisé par l’institut de recherche Sotomo en collaboration avec Blick auprès d’environ 15'000 personnes en Suisse alémanique et en Suisse romande, rapporte le média. Un peu plus des trois quarts des personnes interrogées se sont ainsi prononcées contre une augmentation de la TVA destinée à fournir davantage de moyens financiers à l’armée. Une majorité des participants au sondage ne croit en outre pas que l’armée utiliserait de manière judicieuse des fonds supplémentaires. Le financement de la 13e rente AVS par une hausse de la TVA a également été rejeté par près des deux tiers des sondés, qui s’y sont déclarés plutôt ou clairement opposés.

5

Nadine Fähndrich vise le podium olympique à Tesero

Le ski de fond helvétique abattra son atout majeur mardi aux JO de Milan-Cortina. La Lucernoise Nadine Fähndrich fait ainsi partie des principales candidates au podium dans le sprint individuel, qui se disputera en style classique à Tesero. Ses principales rivales devraient être les Suédoises, Jonna Sundling et Linn Svahn en tête.

