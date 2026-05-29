Dans la campagne de votation sur l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» de l'UDC, partisans et opposants s'écharpent sur les chiffres. Blick examine la situation de près et présente des données précises sur l'immigration.

Céline Zahno

La campagne autour de l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» est aussi une bataille de chiffres, chaque camp s'appuyant sur ses propres données dans ses arguments. Le président de l'Union démocratique du centre (UDC), Marcel Dettling, calcule comment le Conseil fédéral pourrait éviter de recourir à ces 10 millions grâce à des mesures dans le domaine de l'asile, tandis que ses opposants mettent en garde contre une grave pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

Il est temps de jeter un coup d'œil attentif aux statistiques. Combien de personnes viennent en Suisse aujourd'hui, et pour quelles raisons? Combien d'entre elles trouvent un emploi, et dans quels secteurs intègrent-elles le marché du travail?

Combien de personnes viennent en Suisse?

La Suisse est en pleine croissance. Dans son scénario de référence, le gouvernement fédéral prévoit que le seuil des 10 millions d'habitants sera franchi en 2041. Cette croissance est principalement due au solde migratoire, soit la différence entre l'immigration et l'émigration. Toutefois, l'immigration brute est également un facteur important, car chaque nouvel arrivant doit être intégré.

Les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) montrent que plus de 200'000 personnes, y compris des citoyens suisses, ont immigré en Suisse chaque année au cours des trois dernières années. Parallèlement, plus de 100'000 personnes ont quitté le pays. Il en résulte un solde migratoire de 77'300 personnes en 2025.

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Pour quelles raisons immigrent-ils en Suisse?

Les statistiques du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) fournissent des informations sur les motifs d'immigration. En 2025, 88'355 étrangers sont venus en Suisse pour y travailler, soit plus de la moitié de l'immigration totale. Un autre quart des arrivées était lié au regroupement familial.

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Toutefois, le SEM ne recense dans ses statistiques que la population étrangère résidente permanente, tandis que l'ensemble du domaine de l'asile fait l'objet de données séparées. Si l'on inclut les demandeurs d'asile ainsi que les personnes bénéficiant du statut de protection S, les proportions changent, car ces personnes ne sont généralement pas actives au moment de leur arrivée.

En 2025, 25'781 demandes d'asile ont été déposées et 12'897 personnes ont sollicité le statut de protection S. Au total, environ 204'000 personnes sont ainsi arrivées dans le pays, ce qui fait chuter la part de l'immigration de travail à environ 43%.

Une comparaison directe avec le reste de l'immigration est toutefois difficile: la migration d'asile est soumise à des lois très différentes de celles de la migration de travail. Chaque année, des demandes d'asile sont rejetées et des personnes quittent à nouveau la Suisse. En 2025, 7382 personnes ont obtenu l'asile, ce qui correspond à un taux de 27%. Pour le reste, 5005 personnes ont été admises à titre provisoire, car elles ne pouvaient pas rentrer chez elles en raison de la guerre, de persécutions ou de raisons de santé.

Dans quels secteurs immigrent le plus de personnes?

La plupart des travailleurs étrangers occupent des emplois dans le secteur «planification, conseil, informatique», notamment comme développeurs de logiciels, responsables qualité dans la production ou spécialistes en cybersécurité. Pourtant, selon l'indice de pénurie de main-d’œuvre qualifiée d'Adecco de 2025, le secteur informatique ne figure pas parmi les métiers en pénurie. Au contraire, les professions fortement exposées à l'IA, comme les développeurs de logiciels, enregistreraient depuis l'arrivée de l'IA générative un taux de chômage nettement plus élevé.

Dans le top 10 des branches concernées par l'immigration, les professions des secteurs de la santé, de la construction, ainsi que de la construction de machines et de véhicules sont considérées comme des métiers en pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Interrogé par Blick, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) souligne que, parmi les personnes immigrées dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes, 56% exercent une profession exigeant des qualifications très élevées. Dans les catégories de qualifications moyennes et inférieures, la main-d'œuvre étrangère immigrée aurait en partie comblé les lacunes liées à la baisse de la relève indigène ainsi qu'au recul de l'activité professionnelle des Suisses et des Suissesses.

Combien de personnes immigrent dans des secteurs confrontés à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée?

Le secteur de la santé illustre parfaitement la pénurie de main-d'œuvre. Sur les 93'086 personnes nouvellement employées ayant immigré en Suisse en 2025, 5923 travaillaient dans le secteur médical et paramédical, et 1186 dans des établissements médico-sociaux (EMS). Les enquêtes de l'Observatoire suisse de la santé (Obsan) apportent une répartition plus précise: en 2025, 1575 médecins et 1096 infirmiers sont arrivés en Suisse. Ensemble, ces professions représentent environ 2,9% de l'ensemble des travailleurs immigrés étrangers.

Cela ne représente donc qu'une petite partie. L'initiative pose-t-elle donc un problème pour le système de santé? Oui, estiment plusieurs associations. Selon la Fédération des médecins suisses (FMH), plus de 40% des médecins viennent de l'étranger. La situation est encore aggravée par le fait qu'une grande partie des médecins en activité sont proches de la retraite.

Christina Schumacher, de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), a récemment déclaré que les besoins en personnel ne pouvaient déjà pas être couverts par des professionnels nationaux, car de nombreux infirmiers formés quittent la profession peu de temps après. Un quart des personnes travaillant dans le secteur des soins ont par ailleurs suivi leur formation à l'étranger.

La SEM souligne également qu'il est incertain que les quelque 6000 travailleurs étrangers qualifiés qui immigrent chaque année dans le secteur de la santé restent disponibles à l'avenir. Un plafond potentiel par secteur pourrait remédier à cette situation.

Pourquoi observe-t-on de l'immigration dans des secteurs où le chômage est pourtant élevé?

Dans certains secteurs, le chômage est élevé, et pourtant le recrutement à l'étranger se poursuit. L'hôtellerie-restauration en est un bon exemple: en 2025, 13'650 immigrés étrangers y ont trouvé un emploi. Toutefois, cela n'indique pas nécessairement un effet de substitution, explique Michael Siegenthaler de l'Institut suisse d'économie KOF de l'Ecole polytechnique fédérale (ETH) de Zurich. Selon lui, «diverses caractéristiques structurelles du secteur peuvent expliquer ce phénomène».

« Dans l'ensemble, la plupart des études scientifiques sur l'immigration arrivent à la conclusion que les immigrés n'évincent pas la population locale sur le plan économique Michael Siegenthaler, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich »

Par exemple, le secteur de la restauration est fortement saisonnier. En basse saison, de nombreux employés se retrouvent temporairement au chômage, tandis qu'en haute saison, le recrutement est intensif, y compris à l'étranger. «L'immigration a donc lieu lorsque le chômage au sein du secteur est faible.» De plus, le secteur compte un nombre relativement élevé de travailleurs non qualifiés au chômage, alors que les chefs qualifiés sont très recherchés.

«Dans l'ensemble, la plupart des études scientifiques sur l'immigration arrivent à la conclusion que les immigrés n'évincent pas la population locale sur le plan économique», explique Michael Siegenthaler. Des cas isolés ne peuvent toutefois pas être exclus. Selon le Seco, des phénomènes similaires – à savoir un taux de chômage élevé et une forte immigration – existent aussi dans le secteur de la construction ou le secteur manufacturier. Toutefois, ces situations y sont moins prononcées.

Combien de personnes pourraient encore venir en Suisse chaque année?

L'UDC affirme que même en cas de «oui», 40'000 personnes pourraient encore immigrer en Suisse chaque année. Il s’agit toutefois d'un solde migratoire négatif, le total pouvant être plus élevé si, par exemple, 140'000 personnes immigrent et 100'000 émigrent.

Le solde possible serait probablement un peu plus bas: fin 2025, la Suisse comptait 9,1 millions d'habitants. D'ici 2050, environ 900'000 personnes supplémentaires pourraient s’y installer, soit en moyenne 35'000 personnes par an. En raison de la baisse du taux de natalité, cette marge de manœuvre pourrait toutefois être légèrement plus importante.