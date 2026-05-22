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«Pas de Suisse à 10 millions»
Un jeu vidéo du Comité d'Egerkingen taxé de racisme par la JS

La Jeunesse socialiste accuse le Comité d’Egerkingen de diffuser une «propagande raciste» après la mise en ligne d’un jeu vidéo anti-immigration lié à la campagne de l’initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions».
Publié: 20:11 heures
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Le jeu vidéo du Comité d'Egerkingen est dénoncé comme de la «propagande raciste» et «de mauvais goût».
Photo: Instagram / Stefan Manser-Egli
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ATS Agence télégraphique suisse

La campagne de votation autour de l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» est imprégnée de discours racistes, dénonce la Jeunesse socialiste suisse (JS), qui pointe notamment un jeu vidéo mis en ligne par le Comité d'Egerkingen. Vendredi en fin de journée, le jeu avait été retiré du site.

Intitulé «Protéger la Suisse contre l'islamisation rampante», le jeu met en scène un garde-frontière. Le joueur doit repousser des personnes de couleur et musulmanes, présentées comme une menace, et laisser passer des personnes blanches, dépeintes comme des travailleurs qualifiés, décrivent les Jeunes socialistes.

«Ce jeu n'est pas seulement de mauvais goût, c'est de la propagande raciste. Il s'agit d'un poison pour notre démocratie», accuse Sophie Wang, membre du comité directeur de la JS, citée dans un communiqué publié vendredi. Le parti de jeunes appelle à des sanctions pénales.

Selon le parti de jeunes, la division entre une catégorie «bonne» et «mauvaise» d'immigrants rabaisse de manière générale un groupe de personnes en raison de leur prétendue «race» et de leur religion et leur refuse toute dignité humaine. Avec son titre sensationnaliste et sa représentation de vagues d'immigration irréalistes, le jeu alimente en outre les théories du complot sur le «grand remplacement».

Appliquer la norme antiraciste

La Jeunesse socialiste voit dans ce jeu un «appel raciste à la haine et à l'incitation à la haine». La norme pénale antiraciste doit donc être pleinement appliquée. Avec le retrait du jeu d'internet, la JS voit en outre satisfaite son exigence visant à ce que le jeu, ainsi que la page correspondante sur le site du Comité d'Egerkingen, soient immédiatement supprimés.

En Suisse, toute violation de la norme pénale antiraciste (art. 261bis du Code pénal) est poursuivie d'office. Les autorités pénales doivent agir dès qu'elles ont connaissance de faits potentiellement constitutifs de l'infraction, même sans plainte formelle de la victime.

L'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité) est soumise en votation le 14 juin prochain. Le Comité d'Egerkingen, qui s'engage contre l'«islamisation» de la Suisse, soutient le texte.

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