Christophe Chaudet devient responsable du département Information à la RTS. Accompagné de Linda Bourget, Tiphaine Artur et Luc Mariot, il prendra ses fonctions le 1er juillet pour piloter la transformation numérique de l’entreprise.

La RTS dévoile son nouveau casting de direction

La RTS dévoile son nouveau casting de direction

ATS Agence télégraphique suisse

Le journaliste Christophe Chaudet a été confirmé à la tête du département Information de la RTS. Il sera accompagné au sein de la direction de l'entreprise par Linda Bourget (Société et savoirs), Tiphaine Artur (Distribution et public) et Luc Mariot (Culture et divertissement).

«Pour piloter la transformation de l’entreprise, le Conseil d’administration SSR a fait le choix de s’appuyer sur des personnalités fortes, résilientes et aptes à emmener leurs équipes, des personnalités qui connaissent la SSR et la RTS en profondeur, leurs enjeux, et capables d'agir sans délai», indique la RTS dans un communiqué publié jeudi.

En fonction le 1er juillet

La transformation numérique de l’offre «constitue un axe central» de cette nouvelle organisation. La nouvelle équipe de direction aura pour mission de «porter la transformation de la SSR, préparer l’avenir et continuer à proposer en Suisse romande une offre audiovisuelle de haute qualité», a relevé le directeur Pascal Crittin, cité dans un communiqué. Cette équipe prendra ses fonctions le 1er juillet.

Quatre autres personnes représentant les domaines suprarégionaux doivent également faire partie de l’équipe de direction régionale. Il s'agit d'Etienne Delacoux des Roseaux (Opérations) et Malika Boussetta (Finances). Les fonctions Ressources humaines et Etat-major doivent être repourvues prochainement.